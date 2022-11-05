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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Аваи
Сантос - Аваи: обзор матча 05 ноября 2022
Сантос
05.11.2022, суббота, 22:30
Бразилия. Серия А, 36 тур
1 : 1
Завершен
Аваи
5'
М. Леонардо (П)
51'
Раниэле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сантос - Аваи
Желтая карточка
В. Заносело
90'
+4
79'
Замена
J. Cleber
️️️️
Раниэле
Замена
Р. Секо
️️️️
Г. Камачо
74'
74'
Замена
E. Biasi
️️️️
Б. Силва
Желтая карточка
Л. Фелипе
67'
Замена
Луан
️️️️
Б. Оливейра
59'
Замена
Сандри
️️️️
Р. Фернандес
59'
51'
ГОЛ! 1:1!
Раниэле
Желтая карточка
Р. Фернандес
49'
Замена
Л. Барбоза
️️️️
Л. Брага
46'
Замена
Л. Пирес
️️️️
Ф. Джонатан
21'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Леонардо
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
5
Родриго Фернандес
ОП
29
Гильерме Камачо
ЦП
40
Бруно Оливейра
АП
20
Анжело Габриэль
ПВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Аваи
72
Thales
ЦЗ
25
Натанаэль
ЦЗ
14
Раниэле
ОП
44
Felipe Silva
ЦП
25
Лукас Вентура
ЦП
8
Бруно Силва
ЦП
87
Vitinho
ЦП
1
Владимир
ЦФ
7
Pablo Dyego
ЦФ
7
Marcinho
ЦФ
3
Wellington Ferreira Nascimento
ЦФ
Сантос
12
Джон
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
25
Винисиус Заносело
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
ЦП
6
Сандри
ЦП
7
Луан
АП
21
Лукас Барбоза
ПВ
12
Руан Секо
ЦФ
29
Tailson
ЦФ
Аваи
83
Glédson
ВР
22
Кевин
ЦЗ
44
Raphael
ЦЗ
11
Мурикуй
ЛП
21
Eduardo Biasi
ЦП
4
Rafael Vaz
ЦФ
15
Jean Cleber
ЦФ
23
Lucas Silva
ЦФ
18
Nathan Palafoz
ЦФ
4-1-1-3-1
34
Пауло
6
Джонатан
15
Фелипе
4
Бауэрман
22
Мадсон
5
Фернандес
29
Камачо
22
Брага
40
Оливейра
20
Габриэль
38
Леонардо
2-1-4-4
72
25
Натанаэль
14
Раниэле
25
Вентура
8
Силва
87
44
3
7
7
1
Владимир
6
Джонатан
23
Пирес
23
Пирес
6
Джонатан
5
Фернандес
6
Сандри
6
Сандри
5
Фернандес
40
Оливейра
7
Луан
7
Луан
40
Оливейра
22
Брага
21
Барбоза
21
Барбоза
22
Брага
29
Камачо
12
Секо
12
Секо
29
Камачо
8
Силва
21
21
8
Силва
14
Раниэле
15
15
14
Раниэле
Остались в запасе
Сантос
Аваи
12
Джон
ВР
3
Майкон
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
25
Винисиус Заносело
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
ЦП
29
Tailson
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
83
Glédson
ВР
22
Кевин
ЦЗ
44
Raphael
ЦЗ
11
Мурикуй
ЛП
4
Rafael Vaz
ЦФ
23
Lucas Silva
ЦФ
18
Nathan Palafoz
ЦФ
Остались в запасе
12
Джон
ВР
3
Майкон
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
25
Винисиус Заносело
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
ЦП
29
Tailson
ЦФ
Остались в запасе
83
Glédson
ВР
22
Кевин
ЦЗ
44
Raphael
ЦЗ
11
Мурикуй
ЛП
4
Rafael Vaz
ЦФ
23
Lucas Silva
ЦФ
18
Nathan Palafoz
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Статистика матча Сантос - Аваи
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Аваи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Фламенго
1 : 2
12.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 37 тур
Аваи
2 : 0
10.11.2022
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
1 : 1
05.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Аваи
1 : 2
03.11.2022
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 0
28.10.2022
Аваи
Информация о матче
Стадион:
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