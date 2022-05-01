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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гойас - Атлетико Минейро
Гойас - Атлетико Минейро: обзор матча 01 мая 2022
Гойас
01.05.2022, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 4 тур
2 : 2
Завершен
Атлетико Минейро
53'
A.
80'
Элвис (П)
39'
Халк
56'
Э. Варгас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гойас - Атлетико Минейро
86'
Желтая карточка
Н. Силва
Замена
М. Салес
️️️️
Элвис
85'
Замена
Р. Жуниор
️️️️
П. Рауль
85'
Желтая карточка
Элвис
83'
82'
Замена
Э. Саша
️️️️
Жаир
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Элвис
80'
79'
Желтая карточка
Халк
79'
Желтая карточка
Г. Арана
73'
Замена
Отавио
️️️️
Э. Варгас
Замена
L.
️️️️
Д. Белмонте
70'
Замена
Ф. Бастос
️️️️
Э. Лордело
70'
56'
ГОЛ! 1:2!
Э. Варгас
Пас отдал
Г. Арана
ГОЛ! 1:1!
A.
Пас отдал
Элвис
53'
Замена
Николас
️️️️
Каэтано
46'
39'
ГОЛ! 0:1!
Халк
Пас отдал
И. Фернандес
37'
Желтая карточка
Жаир
Желтая карточка
Рейналдо
23'
Желтая карточка
Д. Белмонте
13'
Желтая карточка
Д. Барселос
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гойас
16
Каэтано
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
97
Дада Белмонте
ЦП
10
Элвис
ЦП
23
Tadeu
ЦФ
40
Рейналдо
ЦФ
2
Диего
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
55
Энрике Лордело
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
8
Жаир
ЦП
7
Халк
ПВ
6
Натан Силва
ЦФ
6
Игнасио Фернандес
ЦФ
11
Матиас Сарачо
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
7
Адемир
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Гойас
15
Da Silva
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
4
Сидимар
ЦЗ
2
Магиньо
ЦП
98
Matheus Santos
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
94
Matheus Alves
ЦФ
27
Luan
ЦФ
95
Матеус Салес
ЦФ
8
Феллипе Бастос
ЦФ
9
Николас
ЦФ
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
94
Отавио
ОП
30
Калебе
ЦФ
8
Гилерме Кастильо
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
90
Фабио
ЦФ
17
Савиньо
ЦФ
3-2-5
16
Каэтано
26
Сидней
6
Барселос
97
Белмонте
10
Элвис
2
Диего
55
Лордело
22
18
Рауль
40
Рейналдо
3-1-1-5
22
Эверсон
23
Гуга
13
Арана
6
Алонсо
8
Жаир
7
Халк
6
Силва
7
Адемир
11
Варгас
11
Сарачо
6
Фернандес
18
Рауль
96
Жуниор
96
Жуниор
18
Рауль
97
Белмонте
27
27
97
Белмонте
10
Элвис
95
Салес
95
Салес
10
Элвис
55
Лордело
8
Бастос
8
Бастос
55
Лордело
16
Каэтано
9
Николас
9
Николас
16
Каэтано
11
Варгас
94
Отавио
94
Отавио
11
Варгас
8
Жаир
8
Саша
8
Саша
8
Жаир
Остались в запасе
Гойас
Атлетико Минейро
15
Da Silva
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
4
Сидимар
ЦЗ
2
Магиньо
ЦП
98
Matheus Santos
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
94
Matheus Alves
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
8
Рубенс
ЛЗ
23
Рафаэл
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
30
Калебе
ЦФ
8
Гилерме Кастильо
ЦФ
90
Фабио
ЦФ
17
Савиньо
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Остались в запасе
15
Da Silva
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
4
Сидимар
ЦЗ
2
Магиньо
ЦП
98
Matheus Santos
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
94
Matheus Alves
ЦФ
Остались в запасе
8
Рубенс
ЛЗ
23
Рафаэл
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
30
Калебе
ЦФ
8
Гилерме Кастильо
ЦФ
90
Фабио
ЦФ
17
Савиньо
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Статистика матча Гойас - Атлетико Минейро
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Серра Дурада
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Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
22 ноября
1
Бразильский журналист – о Кассьерре: «Зенит» может забрать его обратно?»
19 ноября
5
Серия A: шансы «Мирассола» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 35 тура
14 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
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