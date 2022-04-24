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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Коритиба
Атлетико Минейро - Коритиба: обзор матча 24 апреля 2022
Атлетико Минейро
24.04.2022, воскресенье, 03:00
Бразилия. Серия А, 3 тур
2 : 2
Завершен
Коритиба
23'
Д. Саварино
36'
Д. Саварино
62'
И. Пайшао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Минейро - Коритиба
Желтая карточка
Г. Арана
90'
+2
Замена
Савиньо
️️️️
Рубенс
86'
Замена
Аллан
️️️️
Отавио
71'
Замена
Э. Саша
️️️️
И. Фернандес
70'
Желтая карточка
Халк
68'
Замена
Адемир
️️️️
Э. Варгас
63'
Замена
Г. Арана
️️️️
Д. Саварино
63'
62'
ГОЛ! 2:1!
И. Пайшао
Пас отдал
Ф. Даниэл
61'
Замена
Ф. Даниэл
️️️️
А. Манга
46'
Замена
R.
️️️️
Вал
46'
Замена
B.
️️️️
R.
ГОЛ! 2:0!
Д. Саварино
36'
ГОЛ! 1:0!
Д. Саварино
Пас отдал
Халк
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
94
Отавио
ОП
8
Жаир
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
7
Халк
ПВ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
6
Игнасио Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Коритиба
11
Алеф Манга
ЦП
14
Игор Пайшао
ЦП
20
Régis
ЦП
97
Вал
ЦП
29
Гилерме Биро
ЦФ
4
Лусиано Кастан
ЦФ
8
Виллиан Фариас
ЦФ
3
Энрике
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
90
Клейтон
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
29
Аллан
ЦП
17
Савиньо
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
90
Фабио
ЦФ
8
Гилерме Кастильо
ЦФ
30
Калебе
ЦФ
6
Натан Силва
ЦФ
7
Адемир
ЦФ
Коритиба
21
Rafael William
ВР
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
19
Robinho
ЦП
80
Матиас Галарса
ЦП
25
Bernardo
ЦП
3
Marcio Silva
ЦФ
7
Фабрисио Даниэл
ЦФ
4-1-2-1-2
22
Эверсон
8
Рубенс
2
Годин
6
Алонсо
25
Мариано
94
Отавио
8
Жаир
11
Саварино
7
Халк
6
Фернандес
11
Варгас
4-5
14
Пайшао
20
97
Вал
11
Манга
8
Фариас
90
Клейтон
23
2
3
Энрике
11
Саварино
13
Арана
13
Арана
11
Саварино
94
Отавио
29
Аллан
29
Аллан
94
Отавио
8
Рубенс
17
Савиньо
17
Савиньо
8
Рубенс
6
Фернандес
8
Саша
8
Саша
6
Фернандес
11
Варгас
7
Адемир
7
Адемир
11
Варгас
97
Вал
19
19
97
Вал
20
25
25
20
11
Манга
7
Даниэл
7
Даниэл
11
Манга
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Коритиба
23
Гуга
ПЗ
23
Рафаэл
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
90
Фабио
ЦФ
8
Гилерме Кастильо
ЦФ
30
Калебе
ЦФ
6
Натан Силва
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
21
Rafael William
ВР
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
80
Матиас Галарса
ЦП
3
Marcio Silva
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
23
Гуга
ПЗ
23
Рафаэл
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
90
Фабио
ЦФ
8
Гилерме Кастильо
ЦФ
30
Калебе
ЦФ
6
Натан Силва
ЦФ
Остались в запасе
21
Rafael William
ВР
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
80
Матиас Галарса
ЦП
3
Marcio Silva
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Атлетико Минейро - Коритиба
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
Раймундо Сампайо
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