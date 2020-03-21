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Годин может летом перейти в «Манчестер Юнайтед»

21 марта 2020, 16:39
4

Будущее защитника Диего Година в «Интере» находится под вопросом.

34-летний уругваец не смог стать ключевым игроком новой команды, хотя входит в число самых высокооплачиваемых футболистов клуба.

По информации Goal.com, за ситуацией следит «Манчестер Юнайтед», который вел борьбу за Година прошлым летом.

  • Центрбек перешел в «Интер» из «Атлетико» на правах свободного агента.
  • Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.
  • В текущем сезоне Годин принял участие в 25 матчах и сделал один ассист.

Источник: Goal.com
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Интер Манчестер Юнайтед Годин Диего
Комментарии (4)
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Cules2013
1584811038
Ну и зачем? Бред какой-то. Годин уже не тот, личка будет высокая, и уж точно стабильность МЮ такими трансферами не обретёт.
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lysenkoff
1584811565
34 года, дорогая зарплата, ну неееет
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Эльхан
1584813768
Кого там еще не сватали к МЮ ? Хорошо не пишут, что Платини возобновил карьеру и решил перейти в МЮ с ЗП 700к в неделю
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Tommy 7
1584879090
Если трансфер произойдет, это будет похоже на историю с Лораном Бланом. Тот в 36 лет перешел в Юнайтед (на закате карьеры). Причем ИГРАЛ! И был Важным игроком. (в первом сезоне 46 игр, 3 гола во всех турнирах).
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