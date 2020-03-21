Годин может летом перейти в «Манчестер Юнайтед»

Будущее защитника Диего Година в «Интере» находится под вопросом.

34-летний уругваец не смог стать ключевым игроком новой команды, хотя входит в число самых высокооплачиваемых футболистов клуба.

По информации Goal.com, за ситуацией следит «Манчестер Юнайтед», который вел борьбу за Година прошлым летом.