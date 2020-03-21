Годин может летом перейти в «Манчестер Юнайтед»

Будущее защитника Диего Година в «Интере» находится под вопросом.
34-летний уругваец не смог стать ключевым игроком новой команды, хотя входит в число самых высокооплачиваемых футболистов клуба.
По информации Goal.com, за ситуацией следит «Манчестер Юнайтед», который вел борьбу за Година прошлым летом.
- Центрбек перешел в «Интер» из «Атлетико» на правах свободного агента.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.
- В текущем сезоне Годин принял участие в 25 матчах и сделал один ассист.
Источник: Goal.com