Mirror: «Тоттенхэм» поборется с «Манчестер Юнайтед» за Година

«Тоттенхэм» хочет заполучить центрального защитника «Интера» Диего Година, утверждает Mirror.

По информации источника, на подписании уругвайца настаивает главный тренер лондонской команды Жозе Моуринью, который проявлял к нему интерес еще во время работы в «Манчестер Юнайтед». Сейчас манкунианцы также не прочь усилить оборону экс-игроком «Атлетико».