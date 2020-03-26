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Mirror: «Тоттенхэм» поборется с «Манчестер Юнайтед» за Година

26 марта 2020, 11:48

«Тоттенхэм» хочет заполучить центрального защитника «Интера» Диего Година, утверждает Mirror.

По информации источника, на подписании уругвайца настаивает главный тренер лондонской команды Жозе Моуринью, который проявлял к нему интерес еще во время работы в «Манчестер Юнайтед». Сейчас манкунианцы также не прочь усилить оборону экс-игроком «Атлетико».

  • В текущем сезоне Годин принял участие в 25 матчах и сделал один ассист.
  • Его контракт с «Интером» рассчитан до июня 2022 года.
  • Рыночная стоимость центрбека – 10 миллионов евро.

Источник: Mirror
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Тоттенхэм Интер Манчестер Юнайтед Годин Диего
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