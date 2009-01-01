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    Mirror: «Тоттенхэм» поборется с «Манчестер Юнайтед» за Година

    «Тоттенхэм» хочет заполучить центрального защитника «Интера» Диего Година, утверждает Mirror.

    По информации источника, на подписании уругвайца настаивает главный тренер лондонской команды Жозе Моуринью, который проявлял к нему интерес еще во время работы в «Манчестер Юнайтед». Сейчас манкунианцы также не прочь усилить оборону экс-игроком «Атлетико».

    • В текущем сезоне Годин принял участие в 25 матчах и сделал один ассист.
    • Его контракт с «Интером» рассчитан до июня 2022 года.
    • Рыночная стоимость центрбека – 10 миллионов евро.

    Источник: Mirror

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