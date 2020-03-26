Mirror: «Тоттенхэм» поборется с «Манчестер Юнайтед» за Година

«Тоттенхэм» хочет заполучить центрального защитника «Интера» Диего Година, утверждает Mirror.
По информации источника, на подписании уругвайца настаивает главный тренер лондонской команды Жозе Моуринью, который проявлял к нему интерес еще во время работы в «Манчестер Юнайтед». Сейчас манкунианцы также не прочь усилить оборону экс-игроком «Атлетико».
- В текущем сезоне Годин принял участие в 25 матчах и сделал один ассист.
- Его контракт с «Интером» рассчитан до июня 2022 года.
- Рыночная стоимость центрбека – 10 миллионов евро.
Источник: Mirror