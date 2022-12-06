ФИФА обвинила 4 игроков сборной Уругвая в неподобающем поведении на ЧМ-2022

ФИФА открыла дисциплинарное дело против Уругвая по итогам матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Ганы (2:0).
Обвинения выдвинуты в адрес четырех футболистов – вратаря Фернандо Муслеры, защитников Диего Година и Хосе-Марии Хименеса, а также форварда Эдинсона Кавани.
В ФИФА считают, что указанные игроки позволили себе неподобающее и оскорбительное поведение, а также нарушили принципы fair play.
Кроме того, Уругвайсую футбольную ассоциацию обвинили в дискриминации.
- Уругвай не вышел из группы на ЧМ-2022.
- При равенстве очков они уступили Южной Корее по дополнительным показателям.
- Представители уругвайской сборной уверены, что это произошло из-за судейских ошибок.
- После победы над Ганой они преследовали арбитров.
- Хименес ударил локтем сотрудника ФИФА и обматерил рефери. Кавани опрокинул монитор VAR.
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Источник: Associated Press