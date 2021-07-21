Годин: «Кальяри» получал предложения по мне из России»

Защитник «Кальяри» Диего Годин подтвердил, что им интересовались в России. Предложения шли в клуб, а не лично уругвайцу.

«Две или три недели назад «Кальяри» получал предложения из России и Турции. Но на меня никто не выходил, чтобы обсудить детали. Я думаю сейчас о «Кальяри», у меня еще год контракта», – сказал 35-летний игрок.