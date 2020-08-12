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    Четыре игрока «Шахтера» включены в символическую сборную недели Лиги Европы

    УЕФА составил символическую сборную недели Лиги Европы.

    В команду попали сразу четыре футболиста «Шахтера» – донецкий клуб разгромил в четвертьфинале «Базель» со счетом 4:1.

    Символическая сборная недели выглядит так: Карл-Юхан Юнссон («Копенгаген»), Аарон Ван-Биссака, Гарри Магуайр (оба «Манчестер Юнайтед»), Диего Годин («Интер»), Додо, Марлос, Тайсон (все «Шахтер»), Эвер Банега («Севилья»), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»), Жуниор Мораэс («Шахтер»), Ромелу Лукаку («Интер»).

    • В полуфинале турнира «Шахтер» встретится с «Интером».
    • Во второй паре сыграют «Севилья» и «МЮ».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер УЕФА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1108

      Spartak Piter 43 минуты назад

      А два игрока зянита (СБГТ) включили друг другу свои писюськи))

      0
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      Рейтинг: +10

      vsecvetahoroshi 1 час назад

      Шахтер и правда очень красиво и качественно играет, чем-то напоминает Барселону по своей манере игры. Настоящая ферма бразильских талантов!
      Удачи им с Интером.

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      Рейтинг: +59

      Dr.Metal 1 час назад

      Удачи Шахтеру в полуфинале! Очень сильный клуб. Будь он в чемпионате России, нашим всем бы досталось по самое не хочу

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