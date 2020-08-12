Четыре игрока «Шахтера» включены в символическую сборную недели Лиги Европы

УЕФА составил символическую сборную недели Лиги Европы.

В команду попали сразу четыре футболиста «Шахтера» – донецкий клуб разгромил в четвертьфинале «Базель» со счетом 4:1.

Символическая сборная недели выглядит так: Карл-Юхан Юнссон («Копенгаген»), Аарон Ван-Биссака, Гарри Магуайр (оба «Манчестер Юнайтед»), Диего Годин («Интер»), Додо, Марлос, Тайсон (все «Шахтер»), Эвер Банега («Севилья»), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»), Жуниор Мораэс («Шахтер»), Ромелу Лукаку («Интер»).

В полуфинале турнира «Шахтер» встретится с «Интером».

Во второй паре сыграют «Севилья» и «МЮ».