Четыре игрока «Шахтера» включены в символическую сборную недели Лиги Европы

УЕФА составил символическую сборную недели Лиги Европы.
В команду попали сразу четыре футболиста «Шахтера» – донецкий клуб разгромил в четвертьфинале «Базель» со счетом 4:1.
Символическая сборная недели выглядит так: Карл-Юхан Юнссон («Копенгаген»), Аарон Ван-Биссака, Гарри Магуайр (оба «Манчестер Юнайтед»), Диего Годин («Интер»), Додо, Марлос, Тайсон (все «Шахтер»), Эвер Банега («Севилья»), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»), Жуниор Мораэс («Шахтер»), Ромелу Лукаку («Интер»).
- В полуфинале турнира «Шахтер» встретится с «Интером».
- Во второй паре сыграют «Севилья» и «МЮ».
twit text — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 12, 2020
Источник: Твиттер УЕФА