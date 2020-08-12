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  • Четыре игрока «Шахтера» включены в символическую сборную недели Лиги Европы

Четыре игрока «Шахтера» включены в символическую сборную недели Лиги Европы

12 августа 2020, 13:49
8

УЕФА составил символическую сборную недели Лиги Европы.

В команду попали сразу четыре футболиста «Шахтера» – донецкий клуб разгромил в четвертьфинале «Базель» со счетом 4:1.

Символическая сборная недели выглядит так: Карл-Юхан Юнссон («Копенгаген»), Аарон Ван-Биссака, Гарри Магуайр (оба «Манчестер Юнайтед»), Диего Годин («Интер»), Додо, Марлос, Тайсон (все «Шахтер»), Эвер Банега («Севилья»), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»), Жуниор Мораэс («Шахтер»), Ромелу Лукаку («Интер»).

  • В полуфинале турнира «Шахтер» встретится с «Интером».
  • Во второй паре сыграют «Севилья» и «МЮ».

Источник: Твиттер УЕФА
Лига Европы Шахтер Интер Манчестер Юнайтед Севилья Годин Диего Банега Эвер Лукаку Ромелу Марлос Марсьяль Антони Магуайр Гарри Юнссон Карл-Юхан Ван-Биссака Аарон Додо
Комментарии (8)
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Dr.Metal
1597230110
Удачи Шахтеру в полуфинале! Очень сильный клуб. Будь он в чемпионате России, нашим всем бы досталось по самое не хочу
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vsecvetahoroshi
1597231718
Шахтер и правда очень красиво и качественно играет, чем-то напоминает Барселону по своей манере игры. Настоящая ферма бразильских талантов! Удачи им с Интером.
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Spartak Piter
1597234132
А два игрока зянита (СБГТ) включили друг другу свои писюськи))
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pecummadratads
1597236896
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Синитсосит
1597245449
Шахтёр красавцы, бегут прям, не то что наш дутый симпион, #зинидгумно
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zxc-1168
1597252308
Эх, красиво играет "Шахтер", удачи им и в дальнейшем!
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Ray Coach
1597258413
Удачи Горняки!Вполне по силам лигу Европы в этом году взять!
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