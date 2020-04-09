Годин собирается уйти из «Интера»

Защитник «Интера» Диего Годин, скорее всего, сменит команду по окончании сезона.
По информации Calciomercato, уругваец не смог приспособиться к любимой схеме главного тренера команды Антонио Конте 3-5-2, поэтому всерьез задумался об уходе.
- Центрбек перешел в «Интер» из «Атлетико» на правах свободного агента.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.
- В текущем сезоне Годин принял участие в 25 матчах и сделал один ассист.
- В марте сообщалось об интересе к 34-летнему футболисту со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма».
Источник: Calciomercato