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    Годин собирается уйти из «Интера»

    Защитник «Интера» Диего Годин, скорее всего, сменит команду по окончании сезона.

    По информации Calciomercato, уругваец не смог приспособиться к любимой схеме главного тренера команды Антонио Конте 3-5-2, поэтому всерьез задумался об уходе.

    • Центрбек перешел в «Интер» из «Атлетико» на правах свободного агента.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.
    • В текущем сезоне Годин принял участие в 25 матчах и сделал один ассист.
    • В марте сообщалось об интересе к 34-летнему футболисту со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма».

    Источник: Calciomercato

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    09.04.2020 11:15
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2072

      Hektor 84 14 часов назад

      Сплетни. Ни куда он не уйдет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +866

      VVadic 20 часов назад

      А зачем? Сиди на лавке - получай зп. Санчес так и делает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +453

      кто там 23 часа назад

      Я конечно хз, но как футболист плохо приспособившийся к схеме тренера может провести 25 матчей?

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