Годин собирается уйти из «Интера»

Защитник «Интера» Диего Годин, скорее всего, сменит команду по окончании сезона.

По информации Calciomercato, уругваец не смог приспособиться к любимой схеме главного тренера команды Антонио Конте 3-5-2, поэтому всерьез задумался об уходе.