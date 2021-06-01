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    «Динамо» может бесплатно подписать защитника «Вест Хэма» Бальбуэну, если не договорится с Годином

    Защитник «Вест Хэма» и сборной Парагвая Фабиан Бальбуэна может продолжить карьеру в «Динамо».

    По информации «Спорт-Экспресса», московский клуб рассмотрит вариант с подписанием 29-летнего защитника, если не сможет договориться о трансфере Диего Година из «Кальяри».

    Если «Динамо» сделает выбор в пользу Бальбуэны, он перейдет в столичный клуб на правах свободного агента. Контракт парагвайца с «Вест Хэмом» истекает этим летом.

    • Бальбуэна провел 14 матчах в минувшем сезоне АПЛ, забил один гол.
    • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.06.2021 21:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1141

      Benifacto 20 минут назад

      опять пенсионеров подписываем....

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      Рейтинг: +56

      Solist345345 1 час назад

      Бл@, Годину 34. Лучше уже Бальбуэну.

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      Рейтинг: +1576

      VGreen 1 час назад

      был Вальбуэна, теперь будет Бальбуэна))

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