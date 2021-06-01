«Динамо» может бесплатно подписать защитника «Вест Хэма» Бальбуэну, если не договорится с Годином

Защитник «Вест Хэма» и сборной Парагвая Фабиан Бальбуэна может продолжить карьеру в «Динамо».

По информации «Спорт-Экспресса», московский клуб рассмотрит вариант с подписанием 29-летнего защитника, если не сможет договориться о трансфере Диего Година из «Кальяри».

Если «Динамо» сделает выбор в пользу Бальбуэны, он перейдет в столичный клуб на правах свободного агента. Контракт парагвайца с «Вест Хэмом» истекает этим летом.