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    «СЭ»: «Динамо» сделало предложение «Кальяри» по Годину

    Защитник «Кальяри» Диего Годин может перейти в «Динамо».

    По информации «Спорт-Экспресса», столичный клуб сделал предложение «Кальяри» по трансферу 35-летнего уругвайца. Итальянский клуб готов отпустить футболиста, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

    «Динамо» предложило Годину контракт на три года с зарплатой около 4 миллионов евро.

    • Контракт Година с «Кальяри» истекает летом 2023 года.
    • Уругваец провел 28 матчей в этом сезоне, забил один гол.
    • Рыночная стоимость игрока – 2,5 миллиона евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:41
    Комментарии6
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      Рейтинг: +14199

      JTherry 27 минут назад

      Кальяри серьезно разгружает зарплатную ведомость с переходом Година, ЗП в Италии была около 7 лимонов, в динаме - около 4-х... а возраст - Квальярелла продлил контракт с Сампдорией в 38 лет...

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      Рейтинг: +7133

      FanatSerj 40 минут назад

      28 игр в Серии А за прошлый сезон, вроде бы и хорошо, явно получше Ордеца будет, но мало перспективно, всё же возврат ТАКОЙ, не Жиркова конечно, но тоже уже близко, КПД такого предложения сомнительный.

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      Рейтинг: +1514

      GermanVo 1 час назад

      Фартонуло Диего. Такой контракт на три года - нереальный развод. У человека теперь нулевая мотивация.

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      Рейтинг: +150

      Forvard47 1 час назад

      впринципе норм будет передавать опыт евгеньеву который будет отвечать за быстрых игроков соперника.. а годин на опыте

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      Рейтинг: +1254

      кто там 1 час назад

      Конечно защитник он был крутой, но 35 лет.. на 3 года с хп в 4 ляма.. бред

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      Рейтинг: +6785

      "supermax" > кто там 1 час назад

      слишком жирно кажется

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