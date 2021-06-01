«СЭ»: «Динамо» сделало предложение «Кальяри» по Годину

Защитник «Кальяри» Диего Годин может перейти в «Динамо».

По информации «Спорт-Экспресса», столичный клуб сделал предложение «Кальяри» по трансферу 35-летнего уругвайца. Итальянский клуб готов отпустить футболиста, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

«Динамо» предложило Годину контракт на три года с зарплатой около 4 миллионов евро.