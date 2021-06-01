«СЭ»: «Динамо» сделало предложение «Кальяри» по Годину

Защитник «Кальяри» Диего Годин может перейти в «Динамо».
По информации «Спорт-Экспресса», столичный клуб сделал предложение «Кальяри» по трансферу 35-летнего уругвайца. Итальянский клуб готов отпустить футболиста, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.
«Динамо» предложило Годину контракт на три года с зарплатой около 4 миллионов евро.
- Контракт Година с «Кальяри» истекает летом 2023 года.
- Уругваец провел 28 матчей в этом сезоне, забил один гол.
- Рыночная стоимость игрока – 2,5 миллиона евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»