Годин, Рабьо и Алексис Санчес – в символической сборной провальных трансферов Серии А за два года по версии La Gazzetta dello Sport

Было бы круто, если бы по каждой фамилии написали пару строк разъяснений, что к чему. Серию А далеко не все смотрят пристально.
Рабьо))) Довыёживался) Хорошо, что в Барсу не ушёл. Сразу было понятно, что такие пижоны сами себе карьеру угробят.
Издание La Gazzetta dello Sport представила собственную версию самых провальных трансферов итальянской Серии А за последние два года.
Вратарь: Алекс Мерет («Наполи»);
Защитники: Леонардо Спинаццола («Рома»), Диего Годин («Интер»), Денис Вавро («Лацио»), Антонио Баррека («Дженоа»);
Полузащитники: Лукас Пакета («Милан»), Адриан Рабьо («Ювентус»), Хавьер Пасторе («Рома»);
Нападающие: Симоне Верди («Торино»), Алексис Санчес («Интер»), Ирвинг Лосано («Наполи»).