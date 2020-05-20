Годин, Рабьо и Алексис Санчес – в символической сборной провальных трансферов Серии А за два года по версии La Gazzetta dello Sport

Издание La Gazzetta dello Sport представила собственную версию самых провальных трансферов итальянской Серии А за последние два года.

Вратарь: Алекс Мерет («Наполи»);

Защитники: Леонардо Спинаццола («Рома»), Диего Годин («Интер»), Денис Вавро («Лацио»), Антонио Баррека («Дженоа»);

Полузащитники: Лукас Пакета («Милан»), Адриан Рабьо («Ювентус»), Хавьер Пасторе («Рома»);

Нападающие: Симоне Верди («Торино»), Алексис Санчес («Интер»), Ирвинг Лосано («Наполи»).