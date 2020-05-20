Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    3 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?

    Годин, Рабьо и Алексис Санчес – в символической сборной провальных трансферов Серии А за два года по версии La Gazzetta dello Sport

    Издание La Gazzetta dello Sport представила собственную версию самых провальных трансферов итальянской Серии А за последние два года.

    Вратарь: Алекс Мерет («Наполи»);

    Защитники: Леонардо Спинаццола («Рома»), Диего Годин («Интер»), Денис Вавро («Лацио»), Антонио Баррека («Дженоа»);

    Полузащитники: Лукас Пакета («Милан»), Адриан Рабьо («Ювентус»), Хавьер Пасторе («Рома»);

    Нападающие: Симоне Верди («Торино»), Алексис Санчес («Интер»), Ирвинг Лосано («Наполи»).

    Источник: La Gazzetta dello Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:49
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9990

      Cules2013 10 минут назад

      Было бы круто, если бы по каждой фамилии написали пару строк разъяснений, что к чему. Серию А далеко не все смотрят пристально.
      Рабьо))) Довыёживался) Хорошо, что в Барсу не ушёл. Сразу было понятно, что такие пижоны сами себе карьеру угробят.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76658
    #5
    insider_retro
    66032
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru