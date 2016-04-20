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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Барселона
Депортиво - Барселона: обзор матча 20 апреля 2016
Депортиво
20.04.2016, среда, 21:00
Испания. Примера, 34 тур
0 : 8
Завершен
Барселона
11'
Л. Суарес
24'
Л. Суарес
47'
И. Ракитич
53'
Л. Суарес
64'
Л. Суарес
73'
Л. Месси
79'
М. Бартра
81'
Неймар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Барселона
81'
ГОЛ! 0:8!
Неймар
Пас отдал
Л. Суарес
79'
ГОЛ! 0:7!
М. Бартра
73'
ГОЛ! 0:6!
Л. Месси
Пас отдал
Л. Суарес
72'
Замена
Рафинья
️️️️
С. Бускетс
Замена
Х. Гутьеррес
️️️️
С. Боргес
70'
70'
Замена
Адриано
️️️️
Ж. Альба
64'
ГОЛ! 0:5!
Л. Суарес
Замена
Ф. Картабия
️️️️
Кани
59'
58'
Замена
С. Роберто
️️️️
А. Иньеста
Замена
Ф. Файр
️️️️
Ф. Наварро
57'
53'
ГОЛ! 0:4!
Л. Суарес
Пас отдал
Л. Месси
47'
ГОЛ! 0:3!
И. Ракитич
Пас отдал
Л. Суарес
Желтая карточка
Кани
30'
24'
ГОЛ! 0:2!
Л. Суарес
Пас отдал
Л. Месси
11'
ГОЛ! 0:1!
Л. Суарес
Пас отдал
И. Ракитич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
25
Ману
ВР
24
Хуанфран
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
15
Лауре
ПЗ
5
Педро Москера
ЛП
4
Алекс Бергантиньос
ОП
8
Кани
ЦП
5
Селсо Боргес
ПП
21
Ориоль Риера
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ЛВ
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Депортиво
1
Стипе Плетикоса
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
76
Файкал Файр
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
33
Джонатан Родригес
ЦФ
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Дуглас
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
12
Рафинья
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
4-1-3-2
25
Ману
24
Хуанфран
26
Сидней
3
Наварро
15
Лауре
4
Бергантиньос
5
Москера
8
Кани
5
Боргес
7
Лукас
21
Риера
4-2-3-1
1
Браво
10
Алвес
5
Бартра
14
Маскерано
18
Альба
11
Ракитич
8
Иньеста
10
Месси
10
Неймар
5
Бускетс
9
Суарес
8
Кани
10
Картабия
10
Картабия
8
Кани
5
Боргес
18
Гутьеррес
18
Гутьеррес
5
Боргес
3
Наварро
76
Файр
76
Файр
3
Наварро
8
Иньеста
6
Роберто
6
Роберто
8
Иньеста
18
Альба
3
Адриано
3
Адриано
18
Альба
5
Бускетс
12
Рафинья
12
Рафинья
5
Бускетс
Остались в запасе
Депортиво
Барселона
1
Стипе Плетикоса
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
33
Джонатан Родригес
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
5
Дуглас
ЦЗ
66
Арда Туран
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
1
Стипе Плетикоса
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
33
Джонатан Родригес
ЦФ
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
5
Дуглас
ЦЗ
66
Арда Туран
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Депортиво - Барселона
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Риасор
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2 HD
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