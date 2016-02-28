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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Гранада
Депортиво - Гранада: обзор матча 28 февраля 2016
Депортиво
28.02.2016, воскресенье, 20:15
Испания. Примера, 26 тур
0 : 1
Завершен
Гранада
23'
Ю. Эль-Араби (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Гранада
Красная карточка
Г. Люкс
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
Андрес
90'
+2
Замена
Д. Ломбан
️️️️
И. Саксесс
Замена
Д. Родригес
️️️️
С. Боргес
89'
88'
Желтая карточка
Р. Кошта
85'
Желтая карточка
Э. Мендес
Замена
Х. Гутьеррес
️️️️
Хуанфран
83'
80'
Замена
Д. Баррал
️️️️
Р. Рочина
Замена
О. Риера
️️️️
А. Бергантиньос
63'
59'
Замена
Э. Мендес
️️️️
А. Пеньяранда
Желтая карточка
Ф. Наварро
32'
Желтая карточка
Хуанфран
23'
23'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ю. Эль-Араби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
16
Луизиньо
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
18
Луис Альберто
АП
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Гранада
1
Андрес
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
21
Рене Крхин
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Хосе Мануэль Гонсалес Лопес
Депортиво
1
Стипе Плетикоса
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
10
Федерико Картабия
ПВ
33
Джонатан Родригес
ЦФ
21
Ориоль Риера
ЦФ
Гранада
88
Хесус Фернандес
ВР
18
Давид Ломбан
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
4
Фран Рико
ПП
7
Эдгар Мендес
ПП
18
Давид Баррал
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
3-5-1-1
1
Люкс
16
Луизиньо
14
Аррибас
3
Наварро
76
Файр
5
Боргес
5
Москера
24
Хуанфран
4
Бергантиньос
18
Альберто
7
Лукас
3-1-2-2-2
1
Андрес
20
Кошта
3
Бабен
3
Бираги
13
Лопеш
21
Крхин
6
Дукуре
16
Рочина
7
Пеньяранда
90
Саксесс
19
Эль-Араби
24
Хуанфран
18
Гутьеррес
18
Гутьеррес
24
Хуанфран
5
Боргес
33
Родригес
33
Родригес
5
Боргес
4
Бергантиньос
21
Риера
21
Риера
4
Бергантиньос
90
Саксесс
18
Ломбан
18
Ломбан
90
Саксесс
7
Пеньяранда
7
Мендес
7
Мендес
7
Пеньяранда
16
Рочина
18
Баррал
18
Баррал
16
Рочина
Остались в запасе
Депортиво
Гранада
10
Федерико Картабия
ПВ
1
Стипе Плетикоса
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
88
Хесус Фернандес
ВР
20
Димитри Фулкье
ПЗ
4
Фран Рико
ПП
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Хосе Мануэль Гонсалес Лопес
Остались в запасе
10
Федерико Картабия
ПВ
1
Стипе Плетикоса
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
Остались в запасе
88
Хесус Фернандес
ВР
20
Димитри Фулкье
ПЗ
4
Фран Рико
ПП
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Главный тренер
Хосе Мануэль Гонсалес Лопес
Статистика матча Депортиво - Гранада
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Риасор
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
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