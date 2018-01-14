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    Хосе Мануэль Гонсалес Лопес

    Тренер
    Имя Хосе Мануэль
    Фамилия Гонсалес Лопес
    Гражданство Испания
    Дата рождения 14 октября 1966
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Малага 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    10.03.2018 Малага 0 : 2 Барселона
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