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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Депортиво
Севилья - Депортиво: обзор матча 17 апреля 2016
Севилья
17.04.2016, воскресенье, 17:00
Испания. Примера, 33 тур
1 : 1
Завершен
Депортиво
21'
В. Иборра
81'
О. Риера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Депортиво
84'
Желтая карточка
О. Риера
81'
ГОЛ! 1:1!
О. Риера
Пас отдал
Лукас
76'
Замена
Х. Гутьеррес
️️️️
Ф. Наварро
Замена
С. Н'Зонзи
️️️️
В. Иборра
74'
Желтая карточка
К. Санчес
70'
Желтая карточка
Д. Карришу
68'
Замена
Х. Муньос Муньос
️️️️
Ф. Льоренте
65'
61'
Желтая карточка
А. Лопо
Замена
К. Санчес
️️️️
Х. Антонио Рейес
60'
52'
Замена
О. Риера
️️️️
Л. Альберто
45'
Замена
Кани
️️️️
Луизиньо
ГОЛ! 1:0!
В. Иборра
Пас отдал
Ф. Льоренте
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
11
Эвер Банега
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Депортиво
25
Ману
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
16
Луизиньо
ЛЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
5
Селсо Боргес
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
18
Луис Альберто
АП
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Севилья
34
Бету
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
16
Курро Санчес
ПВ
18
Хуан Муньос Муньос
ЦФ
11
Иви
ЦФ
Депортиво
1
Стипе Плетикоса
ВР
15
Лауре
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
8
Кани
ПП
21
Ориоль Риера
ЦФ
3-5-1-1
15
Серхио Рико
18
Эскудеро
15
Колоджейчак
23
Коке
23
Карришу
41
Кристофоро
19
Рейес
10
Иборра
11
Банега
22
Коноплянка
12
Льоренте
4-4-1-1
25
Ману
3
Наварро
22
Лопо
26
Сидней
16
Луизиньо
76
Файр
5
Москера
24
Хуанфран
5
Боргес
18
Альберто
7
Лукас
19
Рейес
16
Санчес
16
Санчес
19
Рейес
10
Иборра
15
Н'Зонзи
15
Н'Зонзи
10
Иборра
12
Льоренте
18
Муньос Муньос
18
Муньос Муньос
12
Льоренте
3
Наварро
18
Гутьеррес
18
Гутьеррес
3
Наварро
16
Луизиньо
8
Кани
8
Кани
16
Луизиньо
18
Альберто
21
Риера
21
Риера
18
Альберто
Остались в запасе
Севилья
Депортиво
34
Бету
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
11
Иви
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Стипе Плетикоса
ВР
15
Лауре
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Остались в запасе
34
Бету
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
11
Иви
ЦФ
Остались в запасе
1
Стипе Плетикоса
ВР
15
Лауре
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Статистика матча Севилья - Депортиво
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре
(Сариньена)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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