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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Депортиво
Атлетик - Депортиво: обзор матча 02 марта 2016
Атлетик
02.03.2016, среда, 22:00
Испания. Примера, 27 тур
4 : 1
Завершен
Депортиво
13'
И. Муньяин
36'
А. Адурис
53'
А. Адурис
60'
А. Адурис
51'
О. Риера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Депортиво
Замена
С. Мерино
️️️️
А. Адурис
78'
Замена
М. Баленсиага
️️️️
И. Муньяин
73'
Замена
М. Рико
️️️️
Б. Эчебаррия
67'
64'
Замена
М. Пабло
️️️️
Ф. Наварро
ГОЛ! 4:1!
А. Адурис
60'
59'
Желтая карточка
А. Лопо
ГОЛ! 3:1!
А. Адурис
Пас отдал
М. Сусаета
53'
51'
ГОЛ! 2:1!
О. Риера
Пас отдал
Лукас
45'
Замена
Хуанфран
️️️️
Х. Гутьеррес
45'
Замена
Ф. Картабия
️️️️
Лауре
ГОЛ! 2:0!
А. Адурис
Пас отдал
М. Сусаета
36'
22'
Желтая карточка
С. Боргес
Желтая карточка
А. Адурис
18'
17'
Желтая карточка
П. Москера
ГОЛ! 1:0!
И. Муньяин
Пас отдал
Р. Гарсия
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Депортиво
1
Стипе Плетикоса
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
5
Селсо Боргес
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
21
Ориоль Риера
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
Депортиво
25
Ману
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
24
Хуанфран
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
18
Луис Альберто
АП
10
Федерико Картабия
ПВ
3-2-2-1-2
1
Ирайсос
12
Сан Хосе
14
Ляпорт
3
Этчейта
18
де Маркос
15
Леке
14
Сусаета
7
Эчебаррия
10
Муньяин
14
Гарсия
20
Адурис
4-4-2
1
Плетикоса
14
Аррибас
15
Лауре
22
Лопо
3
Наварро
5
Боргес
76
Файр
5
Москера
18
Гутьеррес
7
Лукас
21
Риера
10
Муньяин
18
Баленсиага
18
Баленсиага
10
Муньяин
7
Эчебаррия
17
Рико
17
Рико
7
Эчебаррия
20
Адурис
9
Мерино
9
Мерино
20
Адурис
15
Лауре
10
Картабия
10
Картабия
15
Лауре
3
Наварро
19
Пабло
19
Пабло
3
Наварро
18
Гутьеррес
24
Хуанфран
24
Хуанфран
18
Гутьеррес
Остались в запасе
Атлетик
Депортиво
1
Яго Эррерин
ВР
6
Горка Элустондо
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
25
Ману
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
18
Луис Альберто
АП
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
6
Горка Элустондо
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Остались в запасе
25
Ману
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
18
Луис Альберто
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Статистика матча Атлетик - Депортиво
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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