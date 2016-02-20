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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Депортиво
Эспаньол - Депортиво: обзор матча 20 февраля 2016
Эспаньол
20.02.2016, суббота, 20:15
Испания. Примера, 25 тур
1 : 0
Завершен
Депортиво
52'
М. Асенсио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Депортиво
Замена
С. Севилья
️️️️
Ф. Кайседо
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Кайседо
90'
+3
Замена
Э. Роко
️️️️
В. Санчес
83'
78'
Замена
Ф. Картабия
️️️️
С. Боргес
Замена
Ж. Морено
️️️️
Бурги
71'
68'
Замена
Луизиньо
️️️️
Хуанфран
Желтая карточка
В. Санчес
57'
ГОЛ! 1:0!
М. Асенсио
Пас отдал
Бурги
52'
48'
Желтая карточка
А. Аррибас
26'
Замена
Лауре
️️️️
Сидней
Желтая карточка
М. Асенсио
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
21
Хави Лопес
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Абрахам
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
5
Селсо Боргес
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
18
Луис Альберто
АП
21
Ориоль Риера
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Эспаньол
1
Андрес Прието
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
18
Пако Монтанье
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
Депортиво
1
Стипе Плетикоса
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
15
Лауре
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
10
Федерико Картабия
ПВ
33
Джонатан Родригес
ЦФ
3-1-3-2-1
13
Лопес
27
Альварес
6
Дуарте
27
Гонсалес
18
Диоп
21
Лопес
4
Санчес
10
Абрахам
18
Бурги
10
Асенсио
10
Кайседо
3-5-1-1
1
Люкс
14
Аррибас
26
Сидней
3
Наварро
5
Боргес
5
Москера
4
Бергантиньос
24
Хуанфран
76
Файр
18
Альберто
21
Риера
4
Санчес
3
Роко
3
Роко
4
Санчес
10
Кайседо
8
Севилья
8
Севилья
10
Кайседо
18
Бурги
7
Морено
7
Морено
18
Бурги
5
Боргес
10
Картабия
10
Картабия
5
Боргес
24
Хуанфран
16
Луизиньо
16
Луизиньо
24
Хуанфран
26
Сидней
15
Лауре
15
Лауре
26
Сидней
Остались в запасе
Эспаньол
Депортиво
1
Андрес Прието
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
18
Пако Монтанье
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
Главный тренер
Константин Гылкэ
1
Стипе Плетикоса
ВР
19
Мануэль Пабло
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
33
Джонатан Родригес
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Остались в запасе
1
Андрес Прието
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
18
Пако Монтанье
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
Остались в запасе
1
Стипе Плетикоса
ВР
19
Мануэль Пабло
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
33
Джонатан Родригес
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Статистика матча Эспаньол - Депортиво
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Стейдж Фронт
Где смотреть матч:
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