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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Райо Вальекано
Депортиво - Райо Вальекано: обзор матча 01 февраля 2016
Депортиво
01.02.2016, понедельник, 22:30
Испания. Примера, 22 тур
2 : 2
Завершен
Райо Вальекано
19'
Лукас
46'
Ф. Файр
8'
Мику
23'
Х. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Райо Вальекано
Замена
Д. Родригес
️️️️
Кани
73'
71'
Замена
Пити
️️️️
П. Эрнандес
59'
Замена
Х. Гуэрра
️️️️
Р. Трасоррас
55'
Замена
Р. Баэна
️️️️
Н. Мартинес
ГОЛ! 2:2!
Ф. Файр
46'
23'
ГОЛ! 1:2!
Х. Санчес
Пас отдал
Мику
ГОЛ! 1:1!
Лукас
Пас отдал
Л. Альберто
19'
8'
ГОЛ! 0:1!
Мику
Пас отдал
Куини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
25
Ману
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
18
Луис Альберто
АП
8
Кани
ПП
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Райо Вальекано
1
Хуан Карлос
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
19
Хосабед Санчес
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
20
Мику
ЦФ
Депортиво
1
Стипе Плетикоса
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
21
Ориоль Риера
ЦФ
33
Джонатан Родригес
ЦФ
Райо Вальекано
13
Йоель Родригес
ВР
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
10
Пити
ЦП
20
Джони Монтьель
АП
9
Манушу
ЦФ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
3-5-1-1
25
Ману
3
Наварро
26
Сидней
14
Аррибас
4
Бергантиньос
76
Файр
5
Москера
24
Хуанфран
8
Кани
18
Альберто
7
Лукас
3-2-2-2-1
1
Хуан Карлос
3
Льоренте
83
Зе Каштру
2
Тито
17
Куини
22
Мартинес
19
Санчес
10
Трасоррас
19
Эрнандес
12
Бебе
20
Мику
8
Кани
33
Родригес
33
Родригес
8
Кани
22
Мартинес
15
Баэна
15
Баэна
22
Мартинес
19
Эрнандес
10
Пити
10
Пити
19
Эрнандес
10
Трасоррас
24
Гуэрра
24
Гуэрра
10
Трасоррас
Остались в запасе
Депортиво
Райо Вальекано
1
Стипе Плетикоса
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
21
Ориоль Риера
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
20
Джони Монтьель
АП
13
Йоель Родригес
ВР
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
9
Манушу
ЦФ
Остались в запасе
1
Стипе Плетикоса
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
21
Ориоль Риера
ЦФ
Остались в запасе
20
Джони Монтьель
АП
13
Йоель Родригес
ВР
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
9
Манушу
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Статистика матча Депортиво - Райо Вальекано
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Иньяки Виканди Гарридо
(Португалете)
Стадион:
Риасор
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2 HD
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