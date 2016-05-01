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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Хетафе
Депортиво - Хетафе: обзор матча 01 мая 2016
Депортиво
01.05.2016, воскресенье, 19:15
Испания. Примера, 36 тур
0 : 2
Завершен
Хетафе
41'
П. Леон
85'
К. Вигарай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Хетафе
90'
+3
Желтая карточка
М. Гомес
Замена
О. Риера
️️️️
Ф. Наварро
86'
85'
ГОЛ! 0:2!
К. Вигарай
Пас отдал
П. Леон
80'
Замена
Х. Родригес
️️️️
А. Медран
Желтая карточка
Ф. Наварро
75'
73'
Желтая карточка
А. Медран
72'
Желтая карточка
Кала
70'
Замена
Кала
️️️️
М. Анхель Муньос
Вторая желтая
С. Боргес
64'
Замена
Хуанфран
️️️️
Лауре
61'
Замена
Кани
️️️️
Ф. Файр
61'
57'
Замена
С. Щепович
️️️️
А. Васкес
50'
Желтая карточка
К. Вигарай
41'
ГОЛ! 0:1!
П. Леон
Пас отдал
П. Сарабия
27'
Желтая карточка
П. Сарабия
20'
Желтая карточка
М. Ласен
Желтая карточка
С. Боргес
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
25
Ману
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
15
Лауре
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
18
Луис Альберто
АП
10
Федерико Картабия
ПВ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
35
Мигель Анхель Муньос
ЦЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Альваро Медран
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
14
Педро Леон
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Эдуардо Эснайдер
Депортиво
1
Стипе Плетикоса
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
8
Кани
ПП
21
Ориоль Риера
ЦФ
Хетафе
16
Балаж Медьери
ВР
16
Кала
ЦЗ
11
Карим Йода
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
12
Стефан Щепович
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
4-3-2-1
25
Ману
3
Наварро
26
Сидней
14
Аррибас
15
Лауре
5
Москера
76
Файр
5
Боргес
18
Альберто
10
Картабия
7
Лукас
4-2-3-1
13
Гуаита
22
Суарес
2
Вергини
2
Вигарай
35
Муньос
10
Медран
25
Ласен
14
Леон
7
Сарабия
16
Гомес
9
Васкес
15
Лауре
24
Хуанфран
24
Хуанфран
15
Лауре
76
Файр
8
Кани
8
Кани
76
Файр
3
Наварро
21
Риера
21
Риера
3
Наварро
35
Муньос
16
Кала
16
Кала
35
Муньос
10
Медран
22
Родригес
22
Родригес
10
Медран
9
Васкес
12
Щепович
12
Щепович
9
Васкес
Остались в запасе
Депортиво
Хетафе
1
Стипе Плетикоса
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
16
Балаж Медьери
ВР
11
Карим Йода
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Хуан Эдуардо Эснайдер
Остались в запасе
1
Стипе Плетикоса
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
Остались в запасе
16
Балаж Медьери
ВР
11
Карим Йода
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Главный тренер
Хуан Эдуардо Эснайдер
Статистика матча Депортиво - Хетафе
2
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Риасор
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2 HD
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