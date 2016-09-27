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    Хуан Эдуардо Эснайдер

    Тренер
    Имя Хуан Эдуардо
    Фамилия Эснайдер
    Гражданство Аргентина
    Дата рождения 5 марта 1973
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Хетафе 6 2 2 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    16.04.2016 Хетафе 1 : 5 Реал
    21.04.2016 Реал Сосьедад 1 : 2 Хетафе
    24.04.2016 Хетафе 2 : 2 Валенсия
    01.05.2016 Депортиво 0 : 2 Хетафе
    08.05.2016 Хетафе 1 : 1 Спортинг
    15.05.2016 Бетис 2 : 1 Хетафе
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