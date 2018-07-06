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    Плетикоса: «Субашич и Акинфеев стали настоящими героями для своих команд и стран»

    Бывший вратарь сборной Хорватии Стипе Плетикоса назвал главных героев перед предстоящим матче 1/4 финала чемпионата мира, в котором его команда встретится с россиянами. Он отметил голкиперов Даниэля Субашича и Игоря Акинфеева.

    «Субашич и Акинфеев великолепно проводят этот турнир. Оба выиграли серии пенальти в 1/8 турнира, стали настоящими героями для своих команд и стран.

    Этот успех, безусловно, придаст Акинфееву и Субашичу уверенности в предстоящей встрече. Поэтому «пробить» их нападающим Хорватии и России будет крайне сложно.

    Уверен не только Акинфеев, но и каждый игрок сборной России. Думаю, на это повлияло выступление вашей команды на старте турнира, а после прохода Испании эта уверенность только приумножилась.

    Также я хочу отметить, что российские футболисты просто великолепно готовы физически. Сборную Хорватии ждет очень непростой матч», – заявил Плетикоса.

    Четвертьфинальный матч чемпионата мира-2018 Россия – Хорватия пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» в субботу, 7 июля, в 21:00 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    06.07.2018 10:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +211

      ROMAN63new 6 июля 2018, 13:18

      60 на 40 в пользу России.
      Хорваты -бойцы, но они устали. Лучшие из них играют в сильнейших лигах.
      Модрич вместе с Реалом совершил чудо , взял три Лиги подряд, , Манджукич отдал все силы Ювентусу. у них нет запаса сил на борьбу.
      Наши с жирочком на пузе могут их перебегать и нивелировать мастерство хорватов. В другое время и другом месте расклады были бы наоборот.

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