Плетикоса: «Субашич и Акинфеев стали настоящими героями для своих команд и стран»

60 на 40 в пользу России.
Хорваты -бойцы, но они устали. Лучшие из них играют в сильнейших лигах.
Модрич вместе с Реалом совершил чудо , взял три Лиги подряд, , Манджукич отдал все силы Ювентусу. у них нет запаса сил на борьбу.
Наши с жирочком на пузе могут их перебегать и нивелировать мастерство хорватов. В другое время и другом месте расклады были бы наоборот.
Бывший вратарь сборной Хорватии Стипе Плетикоса назвал главных героев перед предстоящим матче 1/4 финала чемпионата мира, в котором его команда встретится с россиянами. Он отметил голкиперов Даниэля Субашича и Игоря Акинфеева.
«Субашич и Акинфеев великолепно проводят этот турнир. Оба выиграли серии пенальти в 1/8 турнира, стали настоящими героями для своих команд и стран.
Этот успех, безусловно, придаст Акинфееву и Субашичу уверенности в предстоящей встрече. Поэтому «пробить» их нападающим Хорватии и России будет крайне сложно.
Уверен не только Акинфеев, но и каждый игрок сборной России. Думаю, на это повлияло выступление вашей команды на старте турнира, а после прохода Испании эта уверенность только приумножилась.
Также я хочу отметить, что российские футболисты просто великолепно готовы физически. Сборную Хорватии ждет очень непростой матч», – заявил Плетикоса.
Четвертьфинальный матч чемпионата мира-2018 Россия – Хорватия пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» в субботу, 7 июля, в 21:00 по московскому времени.