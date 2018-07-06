Плетикоса: «Субашич и Акинфеев стали настоящими героями для своих команд и стран»

Бывший вратарь сборной Хорватии Стипе Плетикоса назвал главных героев перед предстоящим матче 1/4 финала чемпионата мира, в котором его команда встретится с россиянами. Он отметил голкиперов Даниэля Субашича и Игоря Акинфеева.

«Субашич и Акинфеев великолепно проводят этот турнир. Оба выиграли серии пенальти в 1/8 турнира, стали настоящими героями для своих команд и стран.

Этот успех, безусловно, придаст Акинфееву и Субашичу уверенности в предстоящей встрече. Поэтому «пробить» их нападающим Хорватии и России будет крайне сложно.

Уверен не только Акинфеев, но и каждый игрок сборной России. Думаю, на это повлияло выступление вашей команды на старте турнира, а после прохода Испании эта уверенность только приумножилась.

Также я хочу отметить, что российские футболисты просто великолепно готовы физически. Сборную Хорватии ждет очень непростой матч», – заявил Плетикоса.

Четвертьфинальный матч чемпионата мира-2018 Россия – Хорватия пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» в субботу, 7 июля, в 21:00 по московскому времени.