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Плетикоса верит, что Пашалич усилит «Спартак»

31 июля 2017, 08:41
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Экс-вратарь «Спартака» Стипе Плетикоса уверен, что полузащитник «Челси» Марио Пашалич должен усилить красно-белых, если переедет в Россию. По его словам, он составит серьезную конкуренцию на позиции Денису Глушакову.

Напомним, что прошлый сезон Пашалич провел в аренде в составе «Милана».

– Давно общались с Пашаличем?

– Честно говоря, да. Советовал ему перейти в Россию, но что происходит между «Спартаком» и Марио сейчас, не знаю.

– Он усилит «Спартак»?

– Верю, что поможет команде. Красно-белым предстоит играть на три фронта – это нелегко. Лига чемпионов, Кубок России и чемпионат – серьезные турниры, так что нужна большая обойма футболистов.

– Как охарактеризуете Пашалича?

– Это игрок, который выкладывается по максимуму, может и сам забить, и отдать передачу. У Марио есть голевое чутье, он знает, как действовать в штрафной: какую позицию занять, когда отдать пас, когда пробить.

– Возможно, Пашалич станет конкурентом Глушакова по позиции. Кто сильнее?

– Оба качественные футболисты – играют от штрафной до штрафной, хорошо бьют по воротам. Кто сильнее, не могу сказать. Глушаков – один из лидеров красно-белых, долго играет в «Спартаке» и прекрасно знает команду.

– В это трансферное окно к «Зениту» присоединился Паредес. По-вашему, Марио талантливее?

– У Марио есть одно большое преимущество. Он быстро адаптируется. И в Италии, и во Франции, и в Испании у него с этим проблем не было. Так что, если Пашалич окажется в «Спартаке», то очень быстро покажет качественную игру.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Спартак Челси Глушаков Денис Плетикоса Стипе Пашалич Марио
Комментарии (2)
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oyabun
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До сих пор еще точно неизвестно, будет ли Пашалич в Спартаке, а уже такие рассуждения как он будет играть.. Любят у нас журналисты бежать впереди паровоза. Достаточно вспомнить, что Канунников и Смолов "уже в Спартаке"
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