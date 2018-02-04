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    Алдонин — лучший игрок Кубка легенд, Плетикоса — лучший вратарь

    Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин признан лучшим игроком «Кубка легенд», сообщается на официальной странице турнира «Вконтакте».

    Бывший голкипер сборной Хорватии Стипе Плетикоса получил приз лучшего вратаря турнира. Экс-нападающий сборной Германии Какау стал лучшим бомбардиром турнира, забив 11 голов.

    Бывший нападающий сборной Италии Франческо Тотти получил специальный приз «За вклад в развитие футбола».

    Напомним, что победителем турнира стала сборная России.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.02.2018 17:46
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 4 февраля 2018, 19:27

      почему алдонин то???
      Корнаухов или Филимонов хотя бы...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 4 февраля 2018, 19:24

      Почему так не играет нынешнее поколение?Задумайтесь российские звезды.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 4 февраля 2018, 18:40

      нашим еще долго здесь равных не будет

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 4 февраля 2018, 18:16

      Сейчас рванем в рейтинге.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 4 февраля 2018, 18:14

      Может этот состав отправить на ЧМ-2018? Хотя бы смотреть будет интересно. А если из группы не выйдут, то можно объективно все списать на возраст игроков

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 4 февраля 2018, 18:03

      Играли в удовольствие и для зрителей!!
      Получили по заслугам и за вклад!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 4 февраля 2018, 17:55

      Интересно было всех их видеть. Ушла скорость, но остались мышление, креатив, техника. Будто учебный фильм смотрел.

      2
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 4 февраля 2018, 17:54

      Хоть где-то лучшие.

      7
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