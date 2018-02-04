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  • Алдонин — лучший игрок Кубка легенд, Плетикоса — лучший вратарь

Алдонин — лучший игрок Кубка легенд, Плетикоса — лучший вратарь

4 февраля 2018, 17:46
8

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин признан лучшим игроком «Кубка легенд», сообщается на официальной странице турнира «Вконтакте».

Бывший голкипер сборной Хорватии Стипе Плетикоса получил приз лучшего вратаря турнира. Экс-нападающий сборной Германии Какау стал лучшим бомбардиром турнира, забив 11 голов.

Бывший нападающий сборной Италии Франческо Тотти получил специальный приз «За вклад в развитие футбола».

Напомним, что победителем турнира стала сборная России.

Источник: Бомбардир.ру
Весь мир Алдонин Евгений Плетикоса Стипе Какау Тотти Франческо
Комментарии (8)
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СШГЭС
1517756085
Хоть где-то лучшие.
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DOCTOR PENALTY
1517756105
Интересно было всех их видеть. Ушла скорость, но остались мышление, креатив, техника. Будто учебный фильм смотрел.
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insider_retro
1517756598
Играли в удовольствие и для зрителей!! Получили по заслугам и за вклад!!
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Joko21
1517757255
Может этот состав отправить на ЧМ-2018? Хотя бы смотреть будет интересно. А если из группы не выйдут, то можно объективно все списать на возраст игроков
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AlfavitЪ
1517757413
Сейчас рванем в рейтинге.
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alexivanof197
1517758824
нашим еще долго здесь равных не будет
Ответить
zigbert
1517761448
Почему так не играет нынешнее поколение?Задумайтесь российские звезды.
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Антон bx14e
1517761640
почему алдонин то??? Корнаухов или Филимонов хотя бы...
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