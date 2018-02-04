Алдонин — лучший игрок Кубка легенд, Плетикоса — лучший вратарь

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин признан лучшим игроком «Кубка легенд», сообщается на официальной странице турнира «Вконтакте».
Бывший голкипер сборной Хорватии Стипе Плетикоса получил приз лучшего вратаря турнира. Экс-нападающий сборной Германии Какау стал лучшим бомбардиром турнира, забив 11 голов.
Бывший нападающий сборной Италии Франческо Тотти получил специальный приз «За вклад в развитие футбола».
Напомним, что победителем турнира стала сборная России.
Источник: Бомбардир.ру