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    Кубок легенд. Сборная России обыграла Португалию и победила в турнире в десятый раз подряд

    В финале «Кубка легенд» сборная России обыграла команду Португалии со счетом 8:4. Россия побеждает в турнире в десятый раз подряд.

    Кубок легенд. Финал

    Россия – Португалия – 8:4 (3:2)

    Голы: 1:0 — Хлестов; 2:0 — Титов; 2:1 — Мигел; 2:2 — Манише; 3:2 —Смертин; 3:3 — Саброза; 4:3 — Павлюченко; 5:3 — Титов; 6:3 — Широков; 7:3 — Широков; 7:4 — Мендеш; 8:4 — Головской.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.02.2018 17:16
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 4 февраля 2018, 19:16

      Смешно смотреть детский сад. Где наши были на серьёзных турнирах КОРОЛИ КАРТОННЫЕ, и это главная новость.НА СТАДИОНЕ надо вешать табло и крутить там матчи с людьми которые к нам приехали играть в 56лет и имеют немалые заслуги на уровне национальных сборных команд.

      1
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 4 февраля 2018, 19:11

      Может вас надо на ЧМ?)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 4 февраля 2018, 19:01

      ВАААААУУУ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 4 февраля 2018, 18:59

      жопу надо рвать на чм18

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 4 февраля 2018, 18:58

      Позорники хреновы !!! В свое время ни кого обыграть не могли,а сейчас придумали кубок легенд. Платят миллионы чтобы люди на отдых приезжали к нам и проигрывали !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 февраля 2018, 18:49

      молодцы! Поздравляю наших ветеранов-звезд!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 4 февраля 2018, 18:47

      Ну хоть где то наши побеждают!

      0
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      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 4 февраля 2018, 18:10

      Задание на год выполнено.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 4 февраля 2018, 18:07

      Просто русские игроки позже созревают.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 4 февраля 2018, 18:04

      молодцы!

      0
      Ответить
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