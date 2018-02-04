Кубок легенд. Сборная России обыграла Португалию и победила в турнире в десятый раз подряд

Смешно смотреть детский сад. Где наши были на серьёзных турнирах КОРОЛИ КАРТОННЫЕ, и это главная новость.НА СТАДИОНЕ надо вешать табло и крутить там матчи с людьми которые к нам приехали играть в 56лет и имеют немалые заслуги на уровне национальных сборных команд.
В финале «Кубка легенд» сборная России обыграла команду Португалии со счетом 8:4. Россия побеждает в турнире в десятый раз подряд.
Кубок легенд. Финал
Россия – Португалия – 8:4 (3:2)
Голы: 1:0 — Хлестов; 2:0 — Титов; 2:1 — Мигел; 2:2 — Манише; 3:2 —Смертин; 3:3 — Саброза; 4:3 — Павлюченко; 5:3 — Титов; 6:3 — Широков; 7:3 — Широков; 7:4 — Мендеш; 8:4 — Головской.