Кубок легенд. Сборная России обыграла Португалию и победила в турнире в десятый раз подряд

В финале «Кубка легенд» сборная России обыграла команду Португалии со счетом 8:4. Россия побеждает в турнире в десятый раз подряд.

Кубок легенд. Финал

Россия – Португалия – 8:4 (3:2)

Голы: 1:0 — Хлестов; 2:0 — Титов; 2:1 — Мигел; 2:2 — Манише; 3:2 —Смертин; 3:3 — Саброза; 4:3 — Павлюченко; 5:3 — Титов; 6:3 — Широков; 7:3 — Широков; 7:4 — Мендеш; 8:4 — Головской.