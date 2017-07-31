Плетикоса: «Никакого кризиса в «Спартаке» нет»

Бывший голкипер «Спартака» Стипе Плетикоса считает, что столичный клуб сможет побороться и в этом сезоне за чемпионское звание, если успеет усилиться тремя-четырьмя футболистами до окончания трансферного окна. По его словам, конкуренты у красно-белых традиционные – «Зенит», ЦСКА, «Локомотив» и «Краснодар».

Напомним, что в прошлом сезоне «Спартак» выиграл чемпионское звание, что случилось впервые с 2001 года.

– Видели игры «Спартака» в новом сезоне?

– Смотрел полностью только первый тайм с «Динамо». «Спартак» выглядел так хорошо, что при счете 2:0 я даже выключил телевизор. Подумал, что все уже, игра закончена. Не понимаю, что случилось во втором тайме.

– В первой половине того матча «Спартак» показал чемпионский футбол?

– Да. Видел и фрагменты встречи с «Уфой» и могу заверить: никакого кризиса нет. Красно-белые, несмотря на две ничьи, выглядели достойно. Для меня «Спартак» остался фаворитом номер один на титул. Команда сохранилась, уверен, будет и усиление.

– «Зенит», ЦСКА и «Локомотив» – главные соперники «Спартака» в борьбе за чемпионство?

– Питерцы качественно усилились. ЦСКА, правда, нужно приобрести пару футболистов. А «Локомотив» может стать главным сюрпризом сезона. Жалко, что «Краснодару» постоянно немного не хватает до попадания в тройку сильнейших.

– Без качественных новичков «Спартак» сможет отстоять титул?

– Считаю, что усиление необходимо. Впереди Лига чемпионов, осенью матчи каждые три дня – нужна ротация. Трое-четверо качественных футболистов пригодились бы. Впереди месяц трансферного окна, есть время поработать на рынке. Да, цены сейчас завышены и приобрести качественного игрока нелегко, но надеюсь, что селекционная служба «Спартака» найдет необходимое усиление.