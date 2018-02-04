Плетикоса: «Ростову» сейчас нужен такой мотиватор, как Карпин»

Бывший голкипер «Спартака» и «Ростова» Стипе Плетикоса выразил мнение, что российский специалист Валерий Карпин поможет донской команде.

– Знаете о том, что Валерий Карпин возглавил «Ростов»?

– Я слежу за «Ростовом». Он правильно сделал, что пригласил Валерия Карпина на пост главного тренера. Команде сейчас нужен такой мотиватор, как Карпин. Надеюсь, что команда преодолеет черную серию, встряхнется и выйдет из той ситуации, в которой находится. Верю, что в этом году они выстрелят и сыграют десять туров на хорошем уровне. Это поможет им поправить свои турнирные дела.

Напомним, что после 20-ти туров «Ростов» занимает десятое место в турнирной таблице РФПЛ.