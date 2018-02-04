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    Плетикоса: «Ростову» сейчас нужен такой мотиватор, как Карпин»

    Бывший голкипер «Спартака» и «Ростова» Стипе Плетикоса выразил мнение, что российский специалист Валерий Карпин поможет донской команде.

    – Знаете о том, что Валерий Карпин возглавил «Ростов»?

    – Я слежу за «Ростовом». Он правильно сделал, что пригласил Валерия Карпина на пост главного тренера. Команде сейчас нужен такой мотиватор, как Карпин. Надеюсь, что команда преодолеет черную серию, встряхнется и выйдет из той ситуации, в которой находится. Верю, что в этом году они выстрелят и сыграют десять туров на хорошем уровне. Это поможет им поправить свои турнирные дела.

    Напомним, что после 20-ти туров «Ростов» занимает десятое место в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.02.2018 07:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 4 февраля 2018, 19:18

      Верю в лучшее! От наставника многое зависит. конечно.
      ГЛАВНОЕ - РОСТСЕЛЬМАШ!!!

      1
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 4 февраля 2018, 10:16

      А ещё Ростову тренер не помешал бы.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 4 февраля 2018, 09:16

      Как бы Ростов ниже не опустился с этим мотиватором.

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      Рейтинг: +1855

      Коза Ностра 4 февраля 2018, 07:39

      Теперь Ростсельмаш Будет Валерить!

      0
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