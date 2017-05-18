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    Плетикоса: «Слышал, что Селихов хочет со мной поработать»

    Экс-голкипер «Спартака» Стипе Плетикоса признался, что в будущем хотел бы вернуться в столичный клуб. На этот раз – в роли функционера.

    «Надеюсь, что в будущем стану функционером. Сейчас учусь в тренерской академии при федерации. Еще изучаю спортивный менеджмент в Сплите. Был бы очень рад вернуться в «Спартак». Но в футболе нет никаких гарантий. Поэтому я выбираю то, что лучше для моих детей.

    Слышал, что Селихов хочет со мной поработать. Мы переписываемся. Саня – очень хороший парень. Недавно прислал мне фотографию, где «Спартак» играл в Кубке УЕФА с «Удинезе». На первом плане я, а за воротами мальчик, подающий мячи, – Селихов.

    Вернуться, конечно, хочу. Это будут лучшие эмоции», – признался Плетикоса.

    Свой последний матч в профессиональном футболе голкипер провел 14 мая 2016 года в составе «Депортиво» против мадридского «Реала» (0:2).

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.05.2017 11:05
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