Плетикоса: «Слышал, что Селихов хочет со мной поработать»

Экс-голкипер «Спартака» Стипе Плетикоса признался, что в будущем хотел бы вернуться в столичный клуб. На этот раз – в роли функционера.

«Надеюсь, что в будущем стану функционером. Сейчас учусь в тренерской академии при федерации. Еще изучаю спортивный менеджмент в Сплите. Был бы очень рад вернуться в «Спартак». Но в футболе нет никаких гарантий. Поэтому я выбираю то, что лучше для моих детей.

Слышал, что Селихов хочет со мной поработать. Мы переписываемся. Саня – очень хороший парень. Недавно прислал мне фотографию, где «Спартак» играл в Кубке УЕФА с «Удинезе». На первом плане я, а за воротами мальчик, подающий мячи, – Селихов.

Вернуться, конечно, хочу. Это будут лучшие эмоции», – признался Плетикоса.

Свой последний матч в профессиональном футболе голкипер провел 14 мая 2016 года в составе «Депортиво» против мадридского «Реала» (0:2).