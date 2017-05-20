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    Плетикоса: «Сразу почуствовал, что Бердыев — это великий тренер и человек»

    Бывший голкипер «Ростова» Стипе Плетикоса высоко оценил тренерские навыки Курбана Бердыева. 38-летний хорват выразил сожаление, что ему не удалось как можно больше поработать под руководством специалиста.

    «Сразу почувствовал, что это великий тренер и человек. Вся ситуация с уходом Божовича, тяжелым периодом под руководством Гамулы сильно влияла на команду, на атмосферу внутри. Бердыев привел с собой несколько новых футболистов. Работа с ними тоже очень помогла.

    Когда я ушел из клуба, в Ростове встречались сборные России и Хорватии. Я зашел к Бердыеву в кабинет. И первым делом он спросил меня о семье, детях. Говорил, что главное – семья. Именно при таком отношении к тебе ты понимаешь, что сделаешь все для этого человека. Я очень рад, что с ним поработал. Жалко, что так мало.

    На тренировках он очень серьезный. Всегда требует от футболистов максимальной концентрации, хочет, чтобы мозги работали по максимуму. Чтобы завтра в игре они делали то же самое. Много тактических деталей: как футболистам правильно занимать позицию на поле при исполнении аутов и угловых, как конструировать атаки. Он обращает внимание на все детали. Я понял, что именно из-за этого он достигал таких результатов в «Рубине» и «Ростове». Все не случайно», — сказал Плетикоса.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.05.2017 07:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +222

      ЗЖМ 20 мая 2017, 20:33

      Стипе ты и сам классный вратарь-"осьминог" и хороший человек!

      1
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      Рейтинг: +4024

      raritet 20 мая 2017, 09:48

      Тут и говорить нечего . Великолепный тренер. Просто так в России к чемпионству Рубин не привести. Вот кого нужно в Зенит, а не пойми чего из-за бугра. Что-там происходит между тренером и Администрацией непонятно.

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 мая 2017, 08:33

      он Великий, а тренирует сборную тренеришко-вратаришко ,который ничего не выигрывал кроме чемпионата шляхтичей и думает что ОН великий

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