Плетикоса: «Сразу почуствовал, что Бердыев — это великий тренер и человек»

Бывший голкипер «Ростова» Стипе Плетикоса высоко оценил тренерские навыки Курбана Бердыева. 38-летний хорват выразил сожаление, что ему не удалось как можно больше поработать под руководством специалиста.

«Сразу почувствовал, что это великий тренер и человек. Вся ситуация с уходом Божовича, тяжелым периодом под руководством Гамулы сильно влияла на команду, на атмосферу внутри. Бердыев привел с собой несколько новых футболистов. Работа с ними тоже очень помогла.

Когда я ушел из клуба, в Ростове встречались сборные России и Хорватии. Я зашел к Бердыеву в кабинет. И первым делом он спросил меня о семье, детях. Говорил, что главное – семья. Именно при таком отношении к тебе ты понимаешь, что сделаешь все для этого человека. Я очень рад, что с ним поработал. Жалко, что так мало.

На тренировках он очень серьезный. Всегда требует от футболистов максимальной концентрации, хочет, чтобы мозги работали по максимуму. Чтобы завтра в игре они делали то же самое. Много тактических деталей: как футболистам правильно занимать позицию на поле при исполнении аутов и угловых, как конструировать атаки. Он обращает внимание на все детали. Я понял, что именно из-за этого он достигал таких результатов в «Рубине» и «Ростове». Все не случайно», — сказал Плетикоса.