Пашалич: «Плетикоса сказал, что в «Спартаке» меня ждут самые хорошие вещи»

Полузащитник «Спартака» Марио Пашалич поделился эмоциями от своего первого матча за московский клуб, который состоялся в рамках 4-го тура чемпионата России против «Зенита» (1:5). Также хорват, арендованный красно-белыми у «Челси», признался, что советовался со Стипе Плетикосой перед переездом в Россию.

– В воскресенье вы дебютировали за «Спартак» в матче с «Зенитом». Какие эмоции?

– От такого матча, само собой, не могут остаться позитивные впечатления. Но это футбол, в нем такое случается. «Зенит» – очень сильная команда. Хорошо, что есть возможность идти дальше, уже в среду у нас будет шанс показать, что мы можем демонстрировать совершенно другую игру и результат. В матче с «Арсеналом» нужно брать три очка. Надеюсь, так и произойдет.

– Правда, что перед переходом в «Спартак» вы советовались с Плетикосой?

– Конечно. Ведь он легенда этого клуба, играл здесь, если не ошибаюсь, четыре года. Разговор был очень важен для меня. Стипе сказал, что в Москве меня ждут самые хорошие вещи – как в клубе, так и на трибунах. Он дал лучшие рекомендации, а я к ним прислушался, ведь он хорошо познакомился со «Спартаком» за свое время.