Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Пашалич: «Плетикоса сказал, что в «Спартаке» меня ждут самые хорошие вещи»

    Полузащитник «Спартака» Марио Пашалич поделился эмоциями от своего первого матча за московский клуб, который состоялся в рамках 4-го тура чемпионата России против «Зенита» (1:5). Также хорват, арендованный красно-белыми у «Челси», признался, что советовался со Стипе Плетикосой перед переездом в Россию.

    – В воскресенье вы дебютировали за «Спартак» в матче с «Зенитом». Какие эмоции?

    – От такого матча, само собой, не могут остаться позитивные впечатления. Но это футбол, в нем такое случается. «Зенит» – очень сильная команда. Хорошо, что есть возможность идти дальше, уже в среду у нас будет шанс показать, что мы можем демонстрировать совершенно другую игру и результат. В матче с «Арсеналом» нужно брать три очка. Надеюсь, так и произойдет.

    – Правда, что перед переходом в «Спартак» вы советовались с Плетикосой?

    – Конечно. Ведь он легенда этого клуба, играл здесь, если не ошибаюсь, четыре года. Разговор был очень важен для меня. Стипе сказал, что в Москве меня ждут самые хорошие вещи – как в клубе, так и на трибунах. Он дал лучшие рекомендации, а я к ним прислушался, ведь он хорошо познакомился со «Спартаком» за свое время.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.08.2017 22:37
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 9 августа 2017, 09:42

      Надеюсь приехал играть,а не год провести время в кайфе!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65

      Loveloko 9 августа 2017, 05:17

      Получать бабло и попу не напрягать

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 9 августа 2017, 00:04

      да вещи ещё никто не носил

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      leonleon 9 августа 2017, 00:04

      Самое главное хорошее это поиграть в составе Спартака в ЛЧ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +193

      PavelSKASPB 8 августа 2017, 23:13

      Удачи в Спартаке,надо звание чемпиона отстаивать!конфуз бывает с каждым,а зенит это временная выскочка как и Локо

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11