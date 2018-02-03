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    Плетикоса: «Максимович – отличный игрок, просто в «Наполи» тяжело кого-то вытеснить из состава»

    Экс-голкипер «Спартака» Стипе Плетикоса заявил, что красно-белые приобрели отличного защитника в лице Николы Максимовича. По его словам, 26-летний серб не смог закрепиться в основном составе «Наполи» из-за слишком скрупулезного отношения к обороне главного тренера команды Маурицио Сарри.

    «Спартак» потерял Джикию? Клуб отлично сориентировался и подписал Максимовича. Он отлично играл в «Торино», поэтому это отличное подписание для московского клуба. Да, он не играл за «Наполи», но у Сарри очень скрупулезное отношение к линии обороны. Очень сложно вытеснить из основы. Сарри не любит менять защитников и играет по автоматическим схемам. Надо выучить, как выходить, как играть на угловых и так далее», – сказал Плетикоса.

    Напомним, Максимович будет выступать за «Спартак» на правах аренды до конца сезона. Московский клуб не имеет права по ее завершении выкупить игрока за определенную сумму.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.02.2018 15:46
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 4 февраля 2018, 12:18

      К словам Плетикосы стоит прислушаться.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 3 февраля 2018, 18:19

      время покажет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 февраля 2018, 18:18

      ну погляди, поглядим лишь бы хвалебный отзыв о нем подтвердился.

      4
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 3 февраля 2018, 17:58

      Ну конечно... - все отличные скамейку полируют...

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 3 февраля 2018, 15:53

      Скоро увидим, так ли это на самом деле!

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