Плетикоса: «Максимович – отличный игрок, просто в «Наполи» тяжело кого-то вытеснить из состава»

Экс-голкипер «Спартака» Стипе Плетикоса заявил, что красно-белые приобрели отличного защитника в лице Николы Максимовича. По его словам, 26-летний серб не смог закрепиться в основном составе «Наполи» из-за слишком скрупулезного отношения к обороне главного тренера команды Маурицио Сарри.

«Спартак» потерял Джикию? Клуб отлично сориентировался и подписал Максимовича. Он отлично играл в «Торино», поэтому это отличное подписание для московского клуба. Да, он не играл за «Наполи», но у Сарри очень скрупулезное отношение к линии обороны. Очень сложно вытеснить из основы. Сарри не любит менять защитников и играет по автоматическим схемам. Надо выучить, как выходить, как играть на угловых и так далее», – сказал Плетикоса.

Напомним, Максимович будет выступать за «Спартак» на правах аренды до конца сезона. Московский клуб не имеет права по ее завершении выкупить игрока за определенную сумму.