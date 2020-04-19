Плетикоса: «После долгого перерыва у игроков будет риск получить травму»

Бывший вратарь «Спартака» Стипе Плетикоса рассказал, какие могут быть последствия для игроков от текущей паузы. Она вызвана пандемией коронавируса.

«Уже середина апреля, игроки не тренировались месяц. Если даже в ближайшие три-четыре недели начнутся групповые тренировки, все равно нужно будет время на восстановление физической формы.

Думаю, после долгого перерыва у многих будет риск получить травму. Для тренеров ситуация будет проблематичной. Посмотрим», – цитирует хорвата RT.