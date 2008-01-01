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    Плетикоса: «После долгого перерыва у игроков будет риск получить травму»

    Бывший вратарь «Спартака» Стипе Плетикоса рассказал, какие могут быть последствия для игроков от текущей паузы. Она вызвана пандемией коронавируса.

    «Уже середина апреля, игроки не тренировались месяц. Если даже в ближайшие три-четыре недели начнутся групповые тренировки, все равно нужно будет время на восстановление физической формы.

    Думаю, после долгого перерыва у многих будет риск получить травму. Для тренеров ситуация будет проблематичной. Посмотрим», – цитирует хорвата RT.

    • РПЛ приостановили в марте, она не возобновится раньше 31 мая.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 150000 человек.
    • В РПЛ с отрывом лидирует «Зенит».

    Источник: RT

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    Сегодня, 12:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +85

      Соарес 25 минут назад

      Если компьютеры и сериалы ,то да,а если двигаться то ни уя страшного не будет

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