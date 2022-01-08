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    «Спартак» поздравил Плетикосу с днем рождения нарезкой его сейвов

    Бывшему голкиперу сборной Хорватии Стипе Плетикосе исполнилось 43 года. Его не забыл поздравить «Спартак».

    «С днeм рождения, Стипе! Всегда рады видеть в Москве», – написали спартаковцы.

    • Хорват принадлежал «Спартаку» с 2007 по 2011 год.
    • За команду он провел 63 матча в РПЛ, пропустил 74 гола.
    • Плетикоса завершил карьеру в 2016 году. Сейчас в футболе он не работает.

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    Источник: твиттер «Спартака»

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