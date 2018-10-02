Плетикоса: «Для сборной России уход Акинфеева – серьезная проблема»

Бывший голкипер «Спартака» и сборной Хорватии Стипе Плетикоса назвал серьезной проблемой уход вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева для сборной России.

«Для сборной России уход Игоря – серьезная проблема. Акинфеев был первым номером команды больше десяти лет, и его сменщикам будет очень непросто.

В сборной играть гораздо сложнее, чем в клубе. Ошибку во внутреннем чемпионате ты можешь заставить забыть своей яркой игрой уже в следующие выходные, а любую оплошность в составе национальной команды тебе будут помнить очень долго.

Так что найти замену Игорю сложно. Однако тренер россиян Станислав Черчесов сам был вратарем, а в его штабе есть отличный помощник по работе с голкиперами Гинтарас Стауче. Это должно помочь потенциальным сменщикам Акинфеева.

Считаю Акинфеева одним из лучших футболистов в истории России и СССР. Он внес огромный вклад в развитие российского футбола, и его решение нужно уважать. Лично мне всегда было приятно играть против него как против большого профессионала», – считает Плетикоса.

Накануне Акинфеев объявил о завершении карьеры в составе сборной России.

Акинфеев − феномен. Таких больше не будет