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    Какой вы футболист?

    Плетикоса: «Для сборной России уход Акинфеева – серьезная проблема»

    Бывший голкипер «Спартака» и сборной Хорватии Стипе Плетикоса назвал серьезной проблемой уход вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева для сборной России.

    «Для сборной России уход Игоря – серьезная проблема. Акинфеев был первым номером команды больше десяти лет, и его сменщикам будет очень непросто.

    В сборной играть гораздо сложнее, чем в клубе. Ошибку во внутреннем чемпионате ты можешь заставить забыть своей яркой игрой уже в следующие выходные, а любую оплошность в составе национальной команды тебе будут помнить очень долго.

    Так что найти замену Игорю сложно. Однако тренер россиян Станислав Черчесов сам был вратарем, а в его штабе есть отличный помощник по работе с голкиперами Гинтарас Стауче. Это должно помочь потенциальным сменщикам Акинфеева.

    Считаю Акинфеева одним из лучших футболистов в истории России и СССР. Он внес огромный вклад в развитие российского футбола, и его решение нужно уважать. Лично мне всегда было приятно играть против него как против большого профессионала», – считает Плетикоса.

    Накануне Акинфеев объявил о завершении карьеры в составе сборной России.

    Акинфеев − феномен. Таких больше не будет

    Источник: Известия

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    02.10.2018 07:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 октября 2018, 09:29

      Да, такую дыру в раме еще поискать нужно.

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