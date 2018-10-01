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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Акинфеев завершил выступления за сборную России

    Голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев объявил о завершении выступлений за национальную команду.

    «У каждой истории есть свое начало и свой конец. Вот и моя история с национальной сборной тоже подошла к своему логическому завершению.

    Для меня было огромной честью выводить сборную России на домашнем чемпионате мира в качестве капитана. Честно говоря, я об этом даже не мечтал. Но это случилось и стало, наверное, пиком моей карьеры в национальной сборной.

    Да, мы не завоевали на чемпионате мира медали, но все ребята старались, как могли. Главное, что среди нас не было равнодушных. И выход в четвертьфинал стал для этой команды пусть локальным, но все-таки успехом.

    15 лет в сборной – огромный срок. С каждым годом становится все труднее играть на два фронта, переносить максимальные нагрузки. С учетом былых травм все больше времени требуется на восстановление. И сейчас я очень четко осознал для себя, что пришло время уступить дорогу более молодым коллегам и сосредоточиться на выступлениях за свой родной клуб ЦСКА. Я ухожу со спокойной душой: в России появилась очень хорошая и перспективная молодежь, некоторые ребята уже на этом первенстве мира проявили себя настоящими лидерами. Мы должны верить в молодых футболистов и всячески их поддерживать. И пусть это поколение окажется гораздо успешнее нашего. Мы будем этому только рады!

    Хотел бы поблагодарить всех тренеров, под чьим руководством я выступал в национальной команде, партнеров, с которыми мы на протяжении долгих лет вместе защищали честь нашей державы, весь персонал сборной и, конечно же, многомиллионную армию российских болельщиков, неизменно тепло принимающих и поддерживающих нас во всех городах страны.

    Россия – вперед!» – приводит слова Акинфеева официальный сайт ЦСКА.

    32-летний вратарь дебютировал за сборную 28 апреля 2004 году в товарищеском матче против Норвегии (2:3). Вместе с национальной командой он завоевал бронзовые медали Евро-2008 и стал четвертьфиналистом чемпионата мира-2018. Акинфеев провел за сборную России 110 игр, в которых пропустил 95 голов. В 47 встречах он сохранил свои ворота в неприкосновенности.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    01.10.2018 12:10
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    Комментарии147
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      Рейтинг: +100906

      zigbert 2 октября 2018, 13:05

      Спасибо Игорь. Прекрасный вратарь.

      8
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      Рейтинг: +895

      xkixerx 2 октября 2018, 09:19

      Спасибо за игру Игорь, Ты классный вратарь, и замечательный человек!!!! Много раз брал вину на себя за провалы сборной!!!!

      3
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 2 октября 2018, 07:34

      ну вот сказка закончилась, и кто будет № 1

      0
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      Рейтинг: +70

      hirurg99 2 октября 2018, 06:02

      Игорь, спасибо за игру за сборную! Уважаю Ваше решение, но сожалею. Удачи!

      2
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      Рейтинг: +1463

      Sedoi_Goblin 2 октября 2018, 00:55

      Князь Гарик....... Целая эпоха с тобой уходит из сборной.... З.Ы. Не ожидал,что так рано...

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 1 октября 2018, 22:49

      Думаю, был бы тренером сборной не Черчесов - играл бы Акинфеев ещё пару лет в сборной. Ну, в ЧЕ-20 сыграл бы точно.
      А так, понимает, что с физруком каши не сваришь, а на ЧЕ-20 нужно ещё и попасть.

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 1 октября 2018, 21:32

      Игорь,ты всё правильно сделал. В твои годы имеешь полное право выбирать где играть,а где нет. Опять же, семью никто не отменял. А дети быстро растут.. Думаю,что они(Березуцкие,Игнашевич и Акинфеев),что то замутят.. Опять же "привет"Велику из Спартака,да и прочим "доброжелателям"которые только и умеют "рекорды"считать..

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      Рейтинг: +478

      DimonSPM 1 октября 2018, 21:20

      Спасибо за игру, за кубок УЕФА.... Спасобо

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 1 октября 2018, 21:11

      Всякое было в игроцкой жизни Игоря.Были и выдающиеся матчи-спасения,были и откровенные громкие провалы.И это нормально.В любом случае Акинфеев прекрасный вратарь отдавший частичку себя для сборной,её успеха.Спасибо Игорь!!!И как можно дольше быть в элите нашего футбола!

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      Рейтинг: +481

      belrus21 1 октября 2018, 20:57

      Жаль... Игорь - целая эпоха....

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