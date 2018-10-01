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Акинфеев завершил выступления за сборную России

1 октября 2018, 12:10
148

Голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев объявил о завершении выступлений за национальную команду.

«У каждой истории есть свое начало и свой конец. Вот и моя история с национальной сборной тоже подошла к своему логическому завершению.

Для меня было огромной честью выводить сборную России на домашнем чемпионате мира в качестве капитана. Честно говоря, я об этом даже не мечтал. Но это случилось и стало, наверное, пиком моей карьеры в национальной сборной.

Да, мы не завоевали на чемпионате мира медали, но все ребята старались, как могли. Главное, что среди нас не было равнодушных. И выход в четвертьфинал стал для этой команды пусть локальным, но все-таки успехом.

15 лет в сборной – огромный срок. С каждым годом становится все труднее играть на два фронта, переносить максимальные нагрузки. С учетом былых травм все больше времени требуется на восстановление. И сейчас я очень четко осознал для себя, что пришло время уступить дорогу более молодым коллегам и сосредоточиться на выступлениях за свой родной клуб ЦСКА. Я ухожу со спокойной душой: в России появилась очень хорошая и перспективная молодежь, некоторые ребята уже на этом первенстве мира проявили себя настоящими лидерами. Мы должны верить в молодых футболистов и всячески их поддерживать. И пусть это поколение окажется гораздо успешнее нашего. Мы будем этому только рады!

Хотел бы поблагодарить всех тренеров, под чьим руководством я выступал в национальной команде, партнеров, с которыми мы на протяжении долгих лет вместе защищали честь нашей державы, весь персонал сборной и, конечно же, многомиллионную армию российских болельщиков, неизменно тепло принимающих и поддерживающих нас во всех городах страны.

Россия – вперед!» – приводит слова Акинфеева официальный сайт ЦСКА.

32-летний вратарь дебютировал за сборную 28 апреля 2004 году в товарищеском матче против Норвегии (2:3). Вместе с национальной командой он завоевал бронзовые медали Евро-2008 и стал четвертьфиналистом чемпионата мира-2018. Акинфеев провел за сборную России 110 игр, в которых пропустил 95 голов. В 47 встречах он сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Акинфеев Игорь
Комментарии (148)
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acer2003
1538385105
Правильное решение!! Удачи а ЦСКА !
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Skull_Boy
1538385156
Пришло время Лунева, а дальше и Максименко вырастет и спасибо за все Игорь, особенно за 2008 год и за ногу в 2018
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vladik12
1538385203
Наконец-то появится в команде нормальный вратарь. Пака, Игорь. Даже благодарить не хочется.
Ответить
Yev
1538385310
Спасибо Игорь за твою игру в сборной!!! Такое не забывается. Надеюсь в случае необходимости ты вернёшься. Удачи!!!
Ответить
Mirex_CSKA
1538385462
Отдаст все силы в ЦСКА.Наш русский "Буффон") удачи Игорю,и желательно без травм.
Ответить
Dan93
1538385496
Спасибо, Игорь! Ты был лучшим на протяжении 15 лет!
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Mazai-NN
1538385920
Удачи Игорю и спасибо.
Ответить
mialkov
1538386678
Удивлен! Спасибо Игорю за достойную карьеру в сборной!
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KOLBIS
1538386711
Вот тебе и раз...И кто теперь вместо него?Да уж новость не из лучших,видимо здоровье решил поберечь,спасибо Игорь за все,ты был самым бесстрашным в сборной и даже в самые плохие моменты выходил к болельщикам,благодарил...Я в шоке!!!...
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fax
1538387374
Никогда не забуду, как он один из всей сборной подошел и извинился перед болельщиками за провал на евро 2016. Мужик!!!
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