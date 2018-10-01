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    Акинфеев − феномен. Таких больше не будет


    4
    Голосов: 24
    01.10.2018 14:16
    Мужики, это великий голкипер.

    Вспомните, когда Игорь Акинфеев вас бесил. Возможно, в 2014-м, когда пустил жесточайшую плюху от Кореи. Или в 2017-м, когда его ошибка пригвоздила шансы сырой команды Черчесова на Кубке конфедераций. Или в любой из тех 11 сезонов в Лиге чемпионов, когда он пропускал и превращал антирекорд в самый крепкий статистический мем современности.

    Вспомните, когда Игорь Акинфеев вас радовал. Возможно, этим летом, когда отбил ногой главный пенальти в нашей жизни. Или в 2012-м, когда сначала выстоял против колючей Португалии, потом побил рекорд по сухим минутам за сборную, а потом еще и выдержал этот темп до лета 2013-го, не пропуская 11 матчей подряд − возможно, единственный классный штрих той запуганной команды Капелло. Или на том самом Евро-2008, где вместе со всеми обосрался в дебюте с Испанией, но нашел силы все перевернуть и впервые в истории по-настоящему сказать всей России: мы тоже можем.

    Акинфеев − абсолютно уникальный персонаж в истории русского футбола. Так органично сочетать в себе настолько полярные характеристики умеет только он. Никто больше не выдерживал подобных вещей. Загибайте пальцы.

    Во-первых, этот вечный баланс между позорными моментами и величием. Ляпы Акинфеева почти всегда − боль, агрессия и обида размером с Якутию. В какой-то момент они наваливались так плотно, что казалось: за ними больше ничего нет. Как будто весь Акинфеев состоит только из выроненного корейского мяча и длиннющего антирекорда ЛЧ. Конечно, нет. Просто все хреновое мы запоминаем острее. На самом деле параллельно с косяками Акинфеев героически вытаскивал для нас целые кампании. Если Акинфеева в раме вдруг не оказывалось, мы подсознательно знали: что-то не так. Потому что несмотря на все сложности понимали, что он самый надежный, самый фартовый, самый ровный и просто самый подходящий. Все эти годы.

    Во-вторых, тайна века, как в одном человеке уживались исключительная стабильность и жестокая борьба с травмами. Акинфеев как минимум дважды за карьеру очень тяжело ломался. То есть как минимум дважды рисковал всем. Половина из тех, кто сталкивался с такими диагнозами хотя бы раз, непременно скатывались. Он выдержал и повторил. Не рухнув в клуб попроще и даже никому за эти 14 лет не проиграв конкуренцию за ворота России. Хотя претендентов − толпа, а тренеры очень разные − от своего Слуцкого до чужого Хиддинка.

    Невероятная концентрация жести: парень, который, сидя на носилках, материл Веллитона за преступный удар по здоровью и феномен, который до этого сентября не пропустил ни одного официального матча России за шесть лет − это один и тот же человек. Давайте, еще раз: с середины 2012-го по сентябрь 2018-го Акинфеев сыграл во всех официальных матчах. Офигеть. Пауза на осознание. Воу. Едем дальше.

    В-третьих, Акинфеев при этом боролся не только с болячками, конкурентами, соперниками и возрастом, но и с обществом. То есть с нами. Теми, кто гнобил его в комментариях или строчил язвительные тексты, или жадно читал, лайкал, шерил то и другое. Как любая топ-звезда, Акинфеев предельно хлестко отхватывал от аудитории. Год за годом. Помните, как после очередного ляпа − на КК-2017 − его выдержка закипела до цитаты «Ну что мне, пойти повеситься?». Это был пик. Все это время Акинфеев обитал в поразительной среде: с одной стороны, уверенный и далеко от всех конкурентов, с другой − под бетонным давлением.

    Стопроцентно: агрессивной реакции и тупых шуток было бы меньше, если бы Акинфеев вел себя по-другому. Раздавал интервью всем подряд, ходил к Урганту, прокачивал инстаграм. Но он выбрал другую модель поведения. С каждым годом все сильнее закрывался и все глубже уходил на расстояние от беспощадной прожорливой толпы. При этом капитан, центр команды и долгие годы − самая узнаваемая персона русского футбола в Европе. Пожалуй, единственный символ нации, который пестовал такую интроверсию.

    Вероятно, это его сущность. Вероятно, по-другому не мог. Вероятно, так просто легче все это выдерживать. Если это − ингредиент рекордов, побед и 14 лет в топе, то глупо его осуждать. Хотя немного жаль, что почти никто через нахмуренный анфас не разглядит другого Акинфеева. Того, который записывает с солистом «Руки вверх» песню про дружбу, любит рыбалку и проводит вечера с женой и детьми.

    Вместе с ним мы прошли через все: отчаяние, рутина, злость, страх, радость, оргазмическое счастье. Новость об уходе достаточно шоковая, чтобы вдруг осознать: Игорь Акинфеев − это и есть сборная России. Порой нелепая, но все же великая. Кривоватая, но героическая. Закрытая, но народная. Отстраненная, но такая родная.

    Это был удивительный вратарь. Дальше как-то без него.

    Спасибо.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 24
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    Комментарии73
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      Рейтинг: +256

      Алеха32 3 октября 2018, 19:45

      Игорь хорошо, потому что он пашет как конь!!!

      0
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      Рейтинг: +115

      BRooney 3 октября 2018, 18:50

      Сборная России по истине легендарна!!!(сарказм)

      2
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      Рейтинг: +12

      ElanEkb 3 октября 2018, 13:56

      Оставлю-ка я свой коммент на этот счёт. Начал смотреть футбол лет в 6... Тогда Торпедо с ЦСКА играли) Да-да РФПЛ. И тогда я впервые увидел Игоря.. 2005 год..) Почему-то он мне понравился..не знаю..может приятный на внешность.. просто понравился..но когда я подрос и начал понимать в чём дело почему-то с другом болел за Локо.. но после поражения от Рапида в 2006 по-моему... я тогда ещё из-за детской обиды перестал смотреть футбол,вообще.. Ну и после паузы... Я попал аж в 2008 год!)) Это был 5й класс)) Матчи проходили в 22 часа и позже. Как я кричал!!! Какие были эмоции!)!)!))! Как по новостям показывали Москву... бибикающую с флагами России..Отмечавшие 3е место на Евро... Вот это надо вспоминать... а не плохое...

      Такие люди как Акинфеев сделали моё детство.. Пусть на смену его придёт тот, который сделает футбольное детство для моего сына)))

      0
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      Рейтинг: +7800

      mihail200606 2 октября 2018, 22:07

      великие это яшин, буффон, касильяс..
      а он для нас просто заметный персонаж ... потому, что других таких долгоиграющих не было в российской истории . и потому, что изза провала в нашем уровне футбола для нас и он будет считаться великим, на безрыбье и рак рыба..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3560

      aaaaahhhh 2 октября 2018, 15:15

      будут другие, будут лучше.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 2 октября 2018, 15:11

      Всё бы ничего, ему можно простить бесконечные ляпы и вечный анти рекорд, 43 пропущенных мяча подряд в лиге чемпионов. Одного нельзя ему простить подлости и низости, нечестности и лживости. Акинфеев никогда за время своей карьеры не признал себя виновным. Выгоняли с поля игроков, хотя был виноват Акинфеев. Его хамское поведение по отношению к Веллитону, особенно ярко показала его низость, как человека. И напрасно, купленные СМИ и специалисты пытаются доказать, что лучшего игрока в истории страны не было и даже величайшего вратаря Яшина пытаются унизить и смешать с грязью. Акинфеев за всё время своей карьеры ни разу не вошёл в 12 лучших вратарей Европы. О чём тогда толкуют наши пропагандисты.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +187

      maxpav > Spiridonovich 2 октября 2018, 15:37

      Спиридонович ты из волейбольный что ли? Мясной даже больше,чем все мясные вместе взятые.

      2
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      Рейтинг: +115

      BRooney > Spiridonovich 3 октября 2018, 18:44

      совершенно согласен!но слепому и глупому стаду этого никогда не понять!страна дураков,что здесь еще сказать...что написали,то и читаем,что сказали,то и повторяем)))

      2
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      Рейтинг: +305

      Мортус 2 октября 2018, 14:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      В карьере Акинфеева было много не только ляпов, а просто хамских поступков. Этот игрок тянет на легендарную звезду местного розлива, что-то типа первого парня на деревне. И вполне возможно, что через несколько лет о нем вспомнят только в связи с серией в ЛЧ и внезапной ногой в матче с испанцами.

      -4
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      Рейтинг: +49

      Mr_Jobber 2 октября 2018, 12:06

      Сборная на подъёме, хороший момент, чтобы уйти на высоком уровне и дать дорогу молодым вратарям. К тому же и капитанскую повязку можно смело отдавать Дзюбе. Спасибо за классную игру, Игорь!)

      3
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 2 октября 2018, 11:37

      да появиться феномен вратари в россии и союзе всегда были хорошие

      -1
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      Рейтинг: +246

      RLoko 2 октября 2018, 11:04

      Акинфееву спасибо! Но Лунев думаю вытянет.

      0
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