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    Плетикоса: «Еще полтора месяца назад я уверял, что сборная России может многого добиться с Черчесовым»

    Бывший голкипер «Спартака» и сборной Хорватии Стипе Плетикоса заявил, что еще до начала ЧМ-2018 был уверен в хорошем выступлении России на домашнем турнире.

    В 1/8 финала чемпионата мира россияне победили Испанию (1:1, 4:3 по пенальти) и теперь в четвертьфинале встретятся с хорватами.

    – То, что Россия в четвертьфинале – шок?

    – Никто не ожидал. Кроме меня! Ха-ха! А я всегда говорил, что Россия далеко пройдет. Еще полтора месяца назад был в Нижнем Новгороде и общался с журналистами, уверял их что сборная России может многого добиться с тренером Черчесовым, а на меня смотрели, как на очень странного человека. Записывали все слова и, наверное, думали: что за чудак?

    – Верили именно в Черчесова?

    – Верил и продолжаю верить. Он умеет руководить командой, создает правильную атмосферу в коллективе, принципиален, четко следует намеченному плану.

    Матч Россия – Хорватия состоится в субботу, 7 июля, в Сочи. Начало – в 21:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.07.2018 18:07
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