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  • Плетикоса: «Карпин хорошо мотивировал команду, а Лаудруп выстроил игру»

Плетикоса: «Карпин хорошо мотивировал команду, а Лаудруп выстроил игру»

18 мая 2017, 09:54
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Экс-голкипер «Спартака» Стипе Плетикоса рассказал о своих воспоминаниях от работы с Микаэлем Лаудрупом и Валерием Карпиным. По его словам, о последнем у него остались не самые приятные воспоминания.

«О Карпине остались не самые приятные воспоминания. Помню, что он всегда говорил про лимит – Карпин считал это проблемой в российском футболе. Из-за этого перестал меня ставить. Еще когда Лаудруп уходил, он сказал мне: «Будь аккуратнее. Карпин всегда давил на меня, чтобы ты не играл из-за лимита. А я как могу тебя не поставить, когда ты на тренировках один из лидеров?». Думаю, когда Карпин его убрал, у «Спартака» улучшились дела именно благодаря Лаудрупу. Карпин хорошо мотивировал команду, а Лаудруп выстроил игру.

Я, конечно, был очень злой, но тренировался по максимуму. Хотел доказать, что он не прав. Но шансов что-то изменить не было. Потом пришло предложение от «Тоттенхэма», в один из последних дней трансферного окна. Утром команда согласовала аренду, потренировался и вечером должен был улететь в Лондон. Но порвал кресты.

Мне позвонил агент: «Вечером летишь в Лондон на медобследование». А я ему: «У меня травма». Гарри Реднапп, тогдашний тренер «Тоттенхэма», до сих пор думает, что я его обманул! Но все же он мне позвонил и сказал, что готов забрать меня в команду сразу же, как я восстановлюсь. Так и было. На этом моя история в «Спартаке» закончилась», – рассказал Плетикоса.

Свой последний матч в профессиональном футболе голкипер провел 14 мая 2016 года в составе «Депортиво» против мадридского «Реала» (0:2).

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Тоттенхэм Плетикоса Стипе Реднапп Гарри Лаудруп Микаэль Карпин Валерий
Комментарии (1)
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овертайм
1495092685
стипе норм тащил
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