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    Плетикоса посоветовал Пашаличу перейти в «Спартак»

    Бывший вратарь «Спартака» Стипе Плетикоса поделился мнением о возможном переходе в московский клуб полузащитника «Челси» Марио Пашалича. Ранее сообщалось, что красно-былые хотят арендовать 22-летнего хорвата до конца сезона-2017/18.

    – Пашалич подойдет «Спартаку» на 100 процентов. Могу сказать об этом объективно, потому что хорошо знаю этого парня. Он быстро адаптируется к любому футболу. В аренде в «Монако» и «Милане» он быстро стал игроком основного состава. Пашалич – классический восьмой номер, который играет от штрафной до штрафной. У него отличное чувство момента. Если они найдут общий язык с руководством, Пашалич точно усилит «Спартак» и понравится болельщикам.

    – По данным СМИ, он выбирает из «Спартака», «Бетиса» и «Лацио». Полузащитник предпочтет выступление в Лиге чемпионов европейским клубам?

    – Исходя из своего опыта, я ему сразу посоветовал перейти в «Спартак». Клуб после долгих лет стал чемпионом и выступит в главном еврокубке. Команда выглядит серьезно, и тренер мастеровитый. Пашалич очень пригодится для футбола, который проповедует Каррера. По сравнению с моими временами все стало более организованно – новый стадион и база. Будь я на его месте, то даже не сомневался бы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.07.2017 15:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 20 июля 2017, 19:41

      Я тоже считаю, что Пашалич подошел бы Спартаку . . . вот тока на чье место? Промес, Глушаков или Фернандо . . . все же хороши

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      Рейтинг: +324

      hellkid > Аристократ Олжик 21 июля 2017, 08:52

      от травм никто не застрахован

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 20 июля 2017, 17:19

      Это был бы неплохой вариант для Спартака.

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 20 июля 2017, 15:45

      Ну Стипе "зажигает" , Пашалич в Монако и десяти матчей не сыграл за пол года , хотя аренда была на год ( и дело было совсем не в травме ) да и в Милане первые пол года он даже близко к составу не подходил и только тогда когда в Милане окончательно все в центре поля "сломались" он начал как то играть. Так что думаю если уж на рынке совсем никого нет кроме него ( а Спартаку действительно нужен игрок в центре поля, из-за травмы Зобнина), только тогда в качестве временщика на пол года его можно арендовать , но не больше.

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