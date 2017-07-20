Плетикоса посоветовал Пашаличу перейти в «Спартак»

Бывший вратарь «Спартака» Стипе Плетикоса поделился мнением о возможном переходе в московский клуб полузащитника «Челси» Марио Пашалича. Ранее сообщалось, что красно-былые хотят арендовать 22-летнего хорвата до конца сезона-2017/18.

– Пашалич подойдет «Спартаку» на 100 процентов. Могу сказать об этом объективно, потому что хорошо знаю этого парня. Он быстро адаптируется к любому футболу. В аренде в «Монако» и «Милане» он быстро стал игроком основного состава. Пашалич – классический восьмой номер, который играет от штрафной до штрафной. У него отличное чувство момента. Если они найдут общий язык с руководством, Пашалич точно усилит «Спартак» и понравится болельщикам.

– По данным СМИ, он выбирает из «Спартака», «Бетиса» и «Лацио». Полузащитник предпочтет выступление в Лиге чемпионов европейским клубам?

– Исходя из своего опыта, я ему сразу посоветовал перейти в «Спартак». Клуб после долгих лет стал чемпионом и выступит в главном еврокубке. Команда выглядит серьезно, и тренер мастеровитый. Пашалич очень пригодится для футбола, который проповедует Каррера. По сравнению с моими временами все стало более организованно – новый стадион и база. Будь я на его месте, то даже не сомневался бы.