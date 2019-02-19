Плетикоса: «Вариант с арендой в ЦСКА поможет Чоричу перезапустить карьеру»

Экс-вратарь «Спартака» и сборной Хорватии Стипе Плетикоса поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Ромы» Анте Чорича в чемпионат России.

Ранее сообщалось, что в трансфере заинтересованы ЦСКА и «Локомотив».

«Чорич в юношестве считался очень талантливым футболистом, способным выйти на уровень Луки Модрича, но в «Роме» у него пока не получается. Возможно, вариант с арендой в ЦСКА поможет Анте перезапустить карьеру. Есть отличный пример с Николой Влашичем, который после перехода стал одним из лучших игроков группового этапа Лиги чемпионов и первой части чемпионата России. Тренер «армейцев» Виктор Гончаренко умеет работать с молодежью», – поделился Плетикоса.