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    Плетикоса: «Вариант с арендой в ЦСКА поможет Чоричу перезапустить карьеру»

    Экс-вратарь «Спартака» и сборной Хорватии Стипе Плетикоса поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Ромы» Анте Чорича в чемпионат России.

    Ранее сообщалось, что в трансфере заинтересованы ЦСКА и «Локомотив».

    «Чорич в юношестве считался очень талантливым футболистом, способным выйти на уровень Луки Модрича, но в «Роме» у него пока не получается. Возможно, вариант с арендой в ЦСКА поможет Анте перезапустить карьеру. Есть отличный пример с Николой Влашичем, который после перехода стал одним из лучших игроков группового этапа Лиги чемпионов и первой части чемпионата России. Тренер «армейцев» Виктор Гончаренко умеет работать с молодежью», – поделился Плетикоса.

    • В нынешнем сезоне хорватский футболист принял участие в одном матче в составе «Ромы» в Серии А.
    • С 2016 года Чорич выступает за национальную команду Хорватии.

    Источник: «Известия»

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    19.02.2019 08:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 19 февраля 2019, 14:58

      эх... оставить бы влашича.....

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