Calciomercato News: ЦСКА и «Локомотив» претендуют на полузащитника «Ромы» Чорича

Надо торопиться подписывать и не ждать до последнего дня.
ЦСКА и «Локомотив» обратились в «Рому» по поводу аренды полузащитника Анте Чорича.
Руководство итальянского клуба размышляет над возможным уходом 21-летнего хорвата.
Как сообщает Calciomercato News, «Рома» хотела отпустить Чорича в аренду в один из клубов серии А, но трансферное окно в Италии уже закрыто.
Российские клубы могут подписывать игроков до 22 февраля.
Шансы на уход Чорича в ЦСКА или «Локомотив» достаточно велики. Учитывая скорое завершение сезона, возможная аренда хорвата в Россию может составить полтора сезона.
- Чорич перешел в «Рому» из загребского «Динамо» весной 2018 года.
- Римляне приобрели игрока за восемь миллионов евро и заключили с ним контракт до июня 2023 года.
- Чорич провел за «Рому» два матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.