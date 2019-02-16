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    Calciomercato News: ЦСКА и «Локомотив» претендуют на полузащитника «Ромы» Чорича

    ЦСКА и «Локомотив» обратились в «Рому» по поводу аренды полузащитника Анте Чорича.

    Руководство итальянского клуба размышляет над возможным уходом 21-летнего хорвата.

    Как сообщает Calciomercato News, «Рома» хотела отпустить Чорича в аренду в один из клубов серии А, но трансферное окно в Италии уже закрыто.

    Российские клубы могут подписывать игроков до 22 февраля.

    Шансы на уход Чорича в ЦСКА или «Локомотив» достаточно велики. Учитывая скорое завершение сезона, возможная аренда хорвата в Россию может составить полтора сезона.

    • Чорич перешел в «Рому» из загребского «Динамо» весной 2018 года.
    • Римляне приобрели игрока за восемь миллионов евро и заключили с ним контракт до июня 2023 года.
    • Чорич провел за «Рому» два матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

    Источник: Calciomercato News

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    16.02.2019 09:44
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 16 февраля 2019, 17:35

      Надо торопиться подписывать и не ждать до последнего дня.

      2
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      Рейтинг: +2420

      zritelx > zigbert 16 февраля 2019, 17:48

      Ну есть же русская пословица-скупой платит дважды, может в этом случае и не к месту , а может быть как раз и к месту.

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 16 февраля 2019, 15:15

      Надо брать, причём с суммой выкупа, чтобы не получилось как с Влашичем. Да, никто не знал, что он так выстрелит, но в то же время, по инфе Эвертон был непрочь включить сумму выкупа в размере 15 лямов, на что Гинер ответил по-жидовски... Нужно прикидывать такие варианты, ибо сейчас коняхи могли бы провернуть отличную сделку, но как говорится скупой платит дважды.

      2
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      ...
      Рейтинг: +2420

      zritelx > ivanthebest 16 февраля 2019, 17:17

      Вот в этом моменте полностью с Вами согласен- с правом выкупа однозначно.

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      Рейтинг: +10

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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 16 февраля 2019, 10:52

      Игрок классный, ещё по Загребу в Еврокубках понравился. Кстати по информации ТМ его римляне за 6, а не 8 купили. Главное, чтобы постарались с фиксированной суммой выкупа взять. А то выйдет, как с Влашичем.

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      Рейтинг: +2420

      zritelx > Viper for CSKA 16 февраля 2019, 11:13

      Если бы знал где упасть , соломинку подстелил. Кто мог предположить , что Влашич по итогам 1 части турнира несомненно кандидат на лучшего игрока, проблематично его будет выкупить по итогам сезона-финансы к сожалению. По Чоричу-лучшей вариант это сразу покупка, в ЦСКА редко ошибались с выходцами с Балкан

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 16 февраля 2019, 10:30

      Аренда 21-летнего хорвата - чистый ЦСКА.

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 16 февраля 2019, 10:19

      Не освещён существенный для ЦСКА вопрос стоимости. Если "приобрели его за 8 млн",то захотеть продать могут дороже.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 февраля 2019, 10:07

      В Локо у него не так много шансов будет при нынешнем раскладе, а в ЦСКА вполне может заиграть рядом с такими же молодыми игроками. Аренда не будет дорогой, а рядом с Влашичем может прибавить и составить хороший тандем в середине поля.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 февраля 2019, 09:52

      Чем он понравился ЦСКА и Локомотиву? Непонятно. Таких, как
      Чорич своих полно, вот их-то и надо наигрывать.

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      Рейтинг: +2205

      spam2009 > vladimir-7 16 февраля 2019, 14:41

      При обилии своих таких же есть одно НО- лимит на легионеров. Лимит и паспорт гражданина РФ делает из своих "таких же" ленивых, зажравшихся, пафосных трутней. С запросами по з/п как у главы Газпрома, и желанием играть гораздо меньшим, чем катать по клубам на бентли в 18 и как итог к 30 сидеть в бутырке за то, что не на того бухие нарвались

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