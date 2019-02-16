Calciomercato News: ЦСКА и «Локомотив» претендуют на полузащитника «Ромы» Чорича

ЦСКА и «Локомотив» обратились в «Рому» по поводу аренды полузащитника Анте Чорича.

Руководство итальянского клуба размышляет над возможным уходом 21-летнего хорвата.

Как сообщает Calciomercato News, «Рома» хотела отпустить Чорича в аренду в один из клубов серии А, но трансферное окно в Италии уже закрыто.

Российские клубы могут подписывать игроков до 22 февраля.

Шансы на уход Чорича в ЦСКА или «Локомотив» достаточно велики. Учитывая скорое завершение сезона, возможная аренда хорвата в Россию может составить полтора сезона.