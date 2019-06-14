Плетикоса – о матче России с Хорватией: «Когда Смолов не забил, мы поняли, что сможем выиграть»

Бывший вратарь«Спартака» и сборной Хорватии Стипе Плетикоса поделился воспоминаниями от четвертьфинального матча ЧМ-2018 с Россией.

«Россия – Хорватия? Было жарко. Как по температуре, так и на футбольном поле. Это заслуга и тренера, и футболистов. Все получили огромное удовольствие от футбола, от атмосферы. А пенальти – всегда удача. Когда Смолов не забил, мы поняли, что сможем выиграть. А после удара Модрича окончательно поняли, что добьемся успеха», – вспоминает Плетикоса.