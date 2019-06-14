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    Плетикоса – о матче России с Хорватией: «Когда Смолов не забил, мы поняли, что сможем выиграть»

    Бывший вратарь«Спартака» и сборной Хорватии Стипе Плетикоса поделился воспоминаниями от четвертьфинального матча ЧМ-2018 с Россией.

    «Россия – Хорватия? Было жарко. Как по температуре, так и на футбольном поле. Это заслуга и тренера, и футболистов. Все получили огромное удовольствие от футбола, от атмосферы. А пенальти – всегда удача. Когда Смолов не забил, мы поняли, что сможем выиграть. А после удара Модрича окончательно поняли, что добьемся успеха», – вспоминает Плетикоса.

    • Сборные сыграли в ничью 2:2 после дополнительного времени.
    • Хорватия победила в серии пенальти (3:4).

    Источник: Sport24

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    14.06.2019 11:04
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 10 декабря 2019, 16:46

      Не хочу даже вспоминать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +493

      Звезда запаса 14 июня 2019, 14:43

      "Свежая" новость.

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