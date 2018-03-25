Плетикоса – о мяче ЧМ-2018: «Вратарям нужно время, чтобы привыкнуть»

Бывший голкипер «Спартака» и сборной Хорватии Стипе Плетикоса поделился мнением о мяче, которым будут играть на чемпионате мира-2018. Напомним, ранее Марк-Андре тер Стеген и Давид Де Хеа раскритиковали мяч Telstar 18.

«Думаю, вратарям просто нужно время, чтобы привыкнуть и адаптироваться к новому мячу. Самый страшный мяч был тот, которым играли на чемпионате мира в 2010 году в ЮАР. Хуже него, мне кажется, быть не может. У мяча была непонятная траектория, было тяжело понять, куда он может полететь. То в одну секунду вверх, то вниз спускался, менял направление.

Сам пока не имел возможности подержать новый мяч в руках, но думаю, что все учатся на ошибках и их исправляют. Ведь в интересах всех стоит задача, чтобы на мундиале все было как надо. С мячом на чемпионате мира в 2014 году проблем не было. Так что, на мой взгляд, футболистам просто нужно привыкнуть к новой модели», — сказал Плетикоса.