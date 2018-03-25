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    Плетикоса – о мяче ЧМ-2018: «Вратарям нужно время, чтобы привыкнуть»

    Бывший голкипер «Спартака» и сборной Хорватии Стипе Плетикоса поделился мнением о мяче, которым будут играть на чемпионате мира-2018. Напомним, ранее Марк-Андре тер Стеген и Давид Де Хеа раскритиковали мяч Telstar 18.

    «Думаю, вратарям просто нужно время, чтобы привыкнуть и адаптироваться к новому мячу. Самый страшный мяч был тот, которым играли на чемпионате мира в 2010 году в ЮАР. Хуже него, мне кажется, быть не может. У мяча была непонятная траектория, было тяжело понять, куда он может полететь. То в одну секунду вверх, то вниз спускался, менял направление.

    Сам пока не имел возможности подержать новый мяч в руках, но думаю, что все учатся на ошибках и их исправляют. Ведь в интересах всех стоит задача, чтобы на мундиале все было как надо. С мячом на чемпионате мира в 2014 году проблем не было. Так что, на мой взгляд, футболистам просто нужно привыкнуть к новой модели», — сказал Плетикоса.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.03.2018 08:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 25 марта 2018, 11:21

      Отмазка на ЧМ уже готова. Если команда пропустит много голов, то во всём будет виноват мяч, но только не они сами.

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 25 марта 2018, 09:51

      Плетикоса опытный вратарь и говорит верно.

      2
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 25 марта 2018, 09:01

      Главное Игорю мяч понравился,а на остальных нас рать )))

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 25 марта 2018, 08:52

      каждый ЧМ - одна и та же песня - мяч неудобный, уже надоело, если честно. Понимаю, что у вратарей своя правда, но все в равных условиях. К тому же, не вижу смысла в этом недовольстве, ведь толку от него ноль, никто ничего менять не будет: новый мяч на ЧМ - это давняя традиция, а главное, что это миллионные контракты для производителей. Все претензии к "Адидас", а то звучит так, будто ЮАР или Россия в чём-то виноваты, не они же этот мяч изготовили.

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