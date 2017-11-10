Плетикоса не ждал карьерного взлета от Фернандиньо

Бывший голкипер сборной Хорватии Стипе Плетикоса вспомнил о бразильцах, с которыми он играл в составе «Шахтера». По его словам, они заметно отличались во всем от европейцев.

– Чем вас удивляли бразильцы в быту?

– Меня больше всего поражало их отношение к жизни. У бразильцев совершенно другая, отличная от европейской ментальность. Они все время расслабленные в хорошем понимании этого слова. Их размеренный стиль жизни чувствуется везде.

Они никуда не спешат, потому постоянно опаздывают. Они искренне радуются жизни, непринужденно выражают эмоции. В силу своей жизнерадостности бразильцы любят устраивать веселье и вечеринки, обязательно с громкой музыкой, без нее никак.

– Чем вам запомнился Фернандиньо?

– Когда он пришел в «Шахтер», он котировался едва ли не ниже остальных. Я и близко представить не мог, что он сделает такую блестящую карьеру, станет лидером «Манчестер Сити». Он пришел вместе с таким высоким, худощавым защитником Леонардо. Фернандиньо ничем не отличался от него по классу. Только где сейчас Леонардо, а где Фернандиньо?

По желанию и отдаче Фернандиньо очень напоминает Тимощука. Для успеха он пожертвовал многим. А по жизни Фернандиньо был очень тихим парнем. Прям не бразилец. Вне поля никто его не замечал.

– Брандао это единственный бразилец «Шахтера», который не умел играть в футбол, но в итоге научился?

– На самом деле у него были хорошие игровые качества. Просто их нужно было развить. А Луческу как никто другой умел их разглядеть и развить в человеке. Это еще одно сильное качество Луческу. Он хорошо готовил футболистов к игре. К каждой отдельной игре. Если бы не было Луческу, не думаю, что «Шахтер» забрался бы на такую высоту.