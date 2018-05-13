Плетикоса: «Акинфеев может стать одним из лучших вратарей ЧМ-2018»

Бывший голкипер «Спартака» и сборной Хорватии Стипе Плетикоса считает, что Игорь Акинфеев способен проявить себя на чемпионате мира-2018. Напомним, ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов назначил Акинфеева капитаном национальной команды.

«Думаю, назначение Акинфеева капитаном сборной — это справедливое решение. Я всегда, когда готовился к чемпионатам мира, считал, что на мне лежит большая ответственность, потому что на таких турнирах игра вратаря имеет очень большую роль.

На чемпионате мира много игр приблизительно одинакового уровня, и всегда в таких решающих моментах, когда идет игра на результат, важна фигура вратаря.

Игорь уже давно играет за сборную и делает это на высоком уровне, а эта роль капитана, которую ему дал Черчесов, является дополнительной ответственностью, но он с ней может справиться и стать одним из лучших голкиперов чемпионата», — сказал Плетикоса.