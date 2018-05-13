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    Плетикоса: «Акинфеев может стать одним из лучших вратарей ЧМ-2018»

    Бывший голкипер «Спартака» и сборной Хорватии Стипе Плетикоса считает, что Игорь Акинфеев способен проявить себя на чемпионате мира-2018. Напомним, ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов назначил Акинфеева капитаном национальной команды.

    «Думаю, назначение Акинфеева капитаном сборной — это справедливое решение. Я всегда, когда готовился к чемпионатам мира, считал, что на мне лежит большая ответственность, потому что на таких турнирах игра вратаря имеет очень большую роль.

    На чемпионате мира много игр приблизительно одинакового уровня, и всегда в таких решающих моментах, когда идет игра на результат, важна фигура вратаря.

    Игорь уже давно играет за сборную и делает это на высоком уровне, а эта роль капитана, которую ему дал Черчесов, является дополнительной ответственностью, но он с ней может справиться и стать одним из лучших голкиперов чемпионата», — сказал Плетикоса.

    Источник: ТАСС

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    13.05.2018 06:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 14 мая 2018, 19:03

      Игорь уже заматерел и стал настоящим лидером. Пенки бывают у всех, но какие мячи он тащит..просто лидер!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3697

      lordmrv 13 мая 2018, 12:02

      С нашей обороной, я в этом ни чуть не сомневаюсь.

      2
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      ...
      Рейтинг: +256

      nbv > lordmrv 13 мая 2018, 12:31

      Согласен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 13 мая 2018, 11:28

      в точку.

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