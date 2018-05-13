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  • Плетикоса: «Акинфеев может стать одним из лучших вратарей ЧМ-2018»

Плетикоса: «Акинфеев может стать одним из лучших вратарей ЧМ-2018»

13 мая 2018, 06:40
4

Бывший голкипер «Спартака» и сборной Хорватии Стипе Плетикоса считает, что Игорь Акинфеев способен проявить себя на чемпионате мира-2018. Напомним, ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов назначил Акинфеева капитаном национальной команды.

«Думаю, назначение Акинфеева капитаном сборной — это справедливое решение. Я всегда, когда готовился к чемпионатам мира, считал, что на мне лежит большая ответственность, потому что на таких турнирах игра вратаря имеет очень большую роль.

На чемпионате мира много игр приблизительно одинакового уровня, и всегда в таких решающих моментах, когда идет игра на результат, важна фигура вратаря.

Игорь уже давно играет за сборную и делает это на высоком уровне, а эта роль капитана, которую ему дал Черчесов, является дополнительной ответственностью, но он с ней может справиться и стать одним из лучших голкиперов чемпионата», — сказал Плетикоса.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Россия ЦСКА Акинфеев Игорь Плетикоса Стипе
Комментарии (4)
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neofizer
1526200098
в точку.
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lordmrv
1526202177
С нашей обороной, я в этом ни чуть не сомневаюсь.
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афоня72
1526313796
Игорь уже заматерел и стал настоящим лидером. Пенки бывают у всех, но какие мячи он тащит..просто лидер!
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