Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?
    2 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    3 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!

    Плетикоса: «Кубок Париматч Премьер» – отличный вариант для «Спартака»

    Экс-вратарь «Спартака» и «Ростова» Стипе Плетикоса в преддверии турнира «Кубок Париматч Премьер» объяснил, почему футболистам больше нравятся товарищеские матчи, чем тренировки во время предсезонных сборов.

    «Футболисты всегда больше любят готовиться к сезону через игры. Никто не любит тяжелые и долгие сборы, на которых приходится много бегать. Это отличный вариант, как для «Спартака», так и для остальных команд. Самое главное, чтобы на матчах были болельщики, которые будут гнать команду вперед», – заявил хорват.

    • В турнире примут участие ЦСКА, «Спартак», «Ростов» и «Краснодар».
    • Матчи пройдут в Австрии с 26 июня по 4 июля.

    Источник: «Известия»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:34
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79047
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71966
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru