Плетикоса: «Кубок «Париматч» Премьер – отличный вариант для «Спартака»

Экс-вратарь «Спартака» и «Ростова» Стипе Плетикоса в преддверии турнира «Кубок Париматч Премьер» объяснил, почему футболистам больше нравятся товарищеские матчи, чем тренировки во время предсезонных сборов.

«Футболисты всегда больше любят готовиться к сезону через игры. Никто не любит тяжелые и долгие сборы, на которых приходится много бегать. Это отличный вариант, как для «Спартака», так и для остальных команд. Самое главное, чтобы на матчах были болельщики, которые будут гнать команду вперед», – заявил хорват.