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  • Плетикоса: «С Луческу всегда было непросто. У него своя философия, свои требования»

Плетикоса: «С Луческу всегда было непросто. У него своя философия, свои требования»

8 ноября 2017, 07:29
2

Бывший голкипер сборной Хорватии Стипе Плетикоса рассказал о своей карьере в составе «Шахтера», где он работал под управлением Мирчи Луческу. В донецком клубе хорват выступал с 2003 по 2007 годы.

«Рассматривал «Шахтер» как трамплин. Я сразу договорился об этом с руководством дончан. После первых шести месяцев, которые мне удались, меня приглашал «Ливерпуль». Мой агент пошел напрямую к Ахметову.

«Пусть дают 20 миллионов», – ответил Ахметов. Как? Это была слишком крупная сумма. Этот эпизод меня страшно надломил. Я был слишком молод. Может быть, через пару лет я иначе отреагировал бы и по‐другому себя повел, но тогда это меня очень задело.

Луческу не хотел отпускать меня из «Шахтера». Каждое предложение он отклонял. Не понимал его, почему он не хочет меня отпустить, если я не играю. С ним было непросто. У него своя философия, свои требования, свое видение.

Помню один случай, о котором уже могу рассказать – ни его, ни меня уже нет в «Шахтере». Игра с «Легией», квалификация Лиги чемпионов. В списке основных вратарей на базе значатся Лаштувка и Плетикоса. За несколько часов до начала Ян говорит, что не сможет сыграть – проблемы со спиной.

Что делает Луческу? Срочно вызывает из дому Шуткова и ставит его в ворота, а я остаюсь в запасе. Без объяснений. Где логика, если я изначально в запасе, а Шутков – вне заявки на матч?

У Луческу всегда были любимцы в команде. Он не любил возрастных игроков. Он любил работать с молодежью, которых можно воспитать под свое видение. Возрастные игроки уже состоявшиеся люди, они так не впитывают то, что хочет видеть Луческу», – рассказал Плетикоса.

Напомним, что хорват известен в России по выступлениям в составе «Спартака» и «Ростова».

Источник: Football.ua
Украина. Премьер-лига Шахтер Плетикоса Стипе Луческу Мирча
Комментарии (2)
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spartakuz
1510129910
Классный вратарь!
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OfaZavr
1510131007
все понятно Плаческу значит не только нытик еще и гнилой человек.
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