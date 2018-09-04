Плетикоса: «Трансфер Маркизио один из самых ярких в истории России»

Экс-голкипер «Спартака» и сборной Хорватии Стипе Плетикоса уверен, что новичок «Зенита» Клаудио Маркизио заметно усилит команду из Санкт-Петербурга.

«Маркизио – классный футболист, он усилит «Зенит». Не смотрите на его возраст, он еще принесет немало пользы команде. В прошлом сезоне Клаудио здорово выглядел физически, ведь в «Ювентусе» у Аллегри работает сильнейший штаб по физподготовке, и нет сомнений, что Маркизио будет готов.

Ему по силам еще поиграть минимум два-три сезона на высоком уровне. Адаптироваться в России ему не нужно. Думаю, он сможет помочь «Зениту» в ближайшем матче.

Уверен, люди из «Зенита» следили за ним, знают, что в Россию Маркизио приехал за победами. Проблем с мотивацией у него не будет. Это один из самых ярких трансферов в истории России. После чемпионата мира за границей по-другому смотрят на российский футбол, турнир сделал рекламу. Здесь прекрасные стадионы, организация, люди, болельщики», – считает Плетикоса.

Соглашение с итальянцем рассчитано на два сезона. Ранее Маркизио расторг контракт с «Ювентусом».