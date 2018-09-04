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  • Плетикоса: «Трансфер Маркизио один из самых ярких в истории России»

Плетикоса: «Трансфер Маркизио один из самых ярких в истории России»

4 сентября 2018, 09:41
10

Экс-голкипер «Спартака» и сборной Хорватии Стипе Плетикоса уверен, что новичок «Зенита» Клаудио Маркизио заметно усилит команду из Санкт-Петербурга.

«Маркизио – классный футболист, он усилит «Зенит». Не смотрите на его возраст, он еще принесет немало пользы команде. В прошлом сезоне Клаудио здорово выглядел физически, ведь в «Ювентусе» у Аллегри работает сильнейший штаб по физподготовке, и нет сомнений, что Маркизио будет готов.

Ему по силам еще поиграть минимум два-три сезона на высоком уровне. Адаптироваться в России ему не нужно. Думаю, он сможет помочь «Зениту» в ближайшем матче.

Уверен, люди из «Зенита» следили за ним, знают, что в Россию Маркизио приехал за победами. Проблем с мотивацией у него не будет. Это один из самых ярких трансферов в истории России. После чемпионата мира за границей по-другому смотрят на российский футбол, турнир сделал рекламу. Здесь прекрасные стадионы, организация, люди, болельщики», – считает Плетикоса.

Соглашение с итальянцем рассчитано на два сезона. Ранее Маркизио расторг контракт с «Ювентусом».

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Плетикоса Стипе Маркизио Клаудио
Комментарии (10)
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Шумаххер
1536043536
Бомба
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baden69
1536043992
По имени трансфер хороший, а теперь подождем и посмотрим, что Клаудио будет показывать на поле... Надеюсь, что в Зените уровень игры звездного игрока не станет ниже....
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polt
1536047375
Приехал оформить пенсию.
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Zenmaster
1536048554
Все адекватные понимают -- что Маркизио усилит оборону Зенита !!!
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Фотон
1536050056
Посмотрим
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Sergei26
1536050306
Посмотрим
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Dimon013
1536052914
Серьезное усиление!
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