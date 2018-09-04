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    Плетикоса: «Трансфер Маркизио один из самых ярких в истории России»

    Экс-голкипер «Спартака» и сборной Хорватии Стипе Плетикоса уверен, что новичок «Зенита» Клаудио Маркизио заметно усилит команду из Санкт-Петербурга.

    «Маркизио – классный футболист, он усилит «Зенит». Не смотрите на его возраст, он еще принесет немало пользы команде. В прошлом сезоне Клаудио здорово выглядел физически, ведь в «Ювентусе» у Аллегри работает сильнейший штаб по физподготовке, и нет сомнений, что Маркизио будет готов.

    Ему по силам еще поиграть минимум два-три сезона на высоком уровне. Адаптироваться в России ему не нужно. Думаю, он сможет помочь «Зениту» в ближайшем матче.

    Уверен, люди из «Зенита» следили за ним, знают, что в Россию Маркизио приехал за победами. Проблем с мотивацией у него не будет. Это один из самых ярких трансферов в истории России. После чемпионата мира за границей по-другому смотрят на российский футбол, турнир сделал рекламу. Здесь прекрасные стадионы, организация, люди, болельщики», – считает Плетикоса.

    Соглашение с итальянцем рассчитано на два сезона. Ранее Маркизио расторг контракт с «Ювентусом».

    Источник: Р-Спорт

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    04.09.2018 09:41
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 4 сентября 2018, 12:21

      Серьезное усиление!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 4 сентября 2018, 11:38

      Посмотрим

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 4 сентября 2018, 11:34

      Посмотрим

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 4 сентября 2018, 11:09

      Все адекватные понимают -- что Маркизио усилит оборону Зенита !!!

      2
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      Рейтинг: +4934

      polt 4 сентября 2018, 10:49

      Приехал оформить пенсию.

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster > polt 4 сентября 2018, 11:05

      А болельщик-ли ты Зенита ???

      1
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      Рейтинг: +4934

      polt > Zenmaster 4 сентября 2018, 15:22

      Одекватный. 32 года, приехал на сезон, ну может два.

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster > polt 4 сентября 2018, 21:23

      Контракт на 2 года ! Зачем так сразу -- он ещё и одной игры не сыграл ?

      0
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      Рейтинг: +2390

      baden69 4 сентября 2018, 09:53

      По имени трансфер хороший, а теперь подождем и посмотрим, что Клаудио будет показывать на поле... Надеюсь, что в Зените уровень игры звездного игрока не станет ниже....

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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 4 сентября 2018, 09:45

      Бомба

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