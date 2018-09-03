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    Официально: Маркизио – игрок «Зенита»

    «Зенит» объявил о трансфере полузащитника Клаудио Маркизио. Соглашение рассчитано на два сезона.

    Ранее Маркизио выступал за «Ювентус». Он начал заниматься в академии туринского клуба в семь лет и провел в команде в общей сложности 25 лет (кроме сезона-2007/08, когда его отдали в аренду в «Эмполи»). Маркизио сыграл за «Ювентус» в 389 матчах (37 голов и 42 голевые передачи). Этим летом он расторг контракт с клубом.

    Ранее сообщалось об интересе «Ромы», «Порту», «Спортинга» и «Монераль Импакт» к хавбеку.

    Источник: ФК «Зенит»

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    03.09.2018 21:39
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 16:01

      Пока не ясно в какой форме он находится и сколько продлится период адаптации.

      1
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 4 сентября 2018, 08:40

      32 года пенсионер?)) Семин бы сказал -зажрались))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 4 сентября 2018, 07:09

      Надо смотреть в какой он форме, а то в этом (календарном) году почти не играл...

      2
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      Рейтинг: +208

      Vladislaf 4 сентября 2018, 04:39

      ЗП наверное как у Фабио Капелло в сб.России будет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 4 сентября 2018, 00:52

      Классный игрок!

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 4 сентября 2018, 00:06

      Давно не было такого игрока с пушкой у нас

      0
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      Рейтинг: +369

      rossonero666 3 сентября 2018, 23:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      зачем в эту y. o. b. a. n. u. ю. b. o. m. z. h. a. t. n. ю . нашел бы себе клуб в сериале

      -5
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 3 сентября 2018, 23:41

      Как вы относитесь к трансферу???
      Очень ХОРОШО и вот почему!
      Игрок ОПЫТНЫЙ, но и его надо вписать в команду и помочь освоится.
      Российские команды отличаются от европейских и поэтому надо помочь Маркизио освоиться в Зените.
      Плюс надо на тренировках отрабатывать взаимодействие со средней линией.
      Игрока надо поддержать и оказать доверие.
      У Семака отличный подбор игроков.
      Важно наладить качественный тренировочный процесс и ротацию состава.
      Именно от постановки тренировочного процесса зависят результаты команд.
      Как тренируются, так и играют, а как играют, такой и получают результат. ЗАКОН!
      Прямо пропорциональная зависимость результата от постановки тренировочного процесса.
      Желаем Маркизио успешно проявить себя в Зените и помочь команде победно шагать в Европе и в России!

      3
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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 3 сентября 2018, 23:08

      Поздравляю Зенит с этой покупкой, хороший футболист, очень поможет команде)

      6
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      Рейтинг: +1109

      qawzsexdr 3 сентября 2018, 22:48

      Может я что то путаю, но вроде трансферное окно закончилось

      0
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