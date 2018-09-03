«Зенит» объявил о трансфере полузащитника Клаудио Маркизио. Соглашение рассчитано на два сезона.

Ранее Маркизио выступал за «Ювентус». Он начал заниматься в академии туринского клуба в семь лет и провел в команде в общей сложности 25 лет (кроме сезона-2007/08, когда его отдали в аренду в «Эмполи»). Маркизио сыграл за «Ювентус» в 389 матчах (37 голов и 42 голевые передачи). Этим летом он расторг контракт с клубом.

Ранее сообщалось об интересе «Ромы», «Порту», «Спортинга» и «Монераль Импакт» к хавбеку.