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    Плетикоса: «Черчесов способен отдать сборной России все лучшее от себя. Он хороший тренер»

    Бывший голкипер «Спартака» Стипе Плетикоса поделился мнением о работе главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Плетикоса работал с Черчесовым в «Спартаке».

    «Да, я помню работу со Станиславом Саламовичем, он хороший тренер. Думаю, что в сборной России он сначала очень правильно подобрал схему игры. Играя с тремя защитниками, можно хорошо играть и с одним, и с двумя нападающими. Мне вообще нравится эта схема игры.

    После последнего тура [чемпионата России] Черчесов еще все мелочи доведет до высокого уровня организации игры. Я считаю, что он способен все лучшее от себя отдать этой сборной», – сказал Плетикоса.

    Cостав сборной России на ЧМ-2018. Главные выводы

    Источник: ТАСС

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    13.05.2018 01:30
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